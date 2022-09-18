https://crimea.ria.ru/20220918/rossiyskie-voennye-otbili-tri-ataki-vsu-v-khersonskoy-oblasti--1124542758.html
Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области
Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области
Три атаки ВСУ успешно отражены в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T14:25
2022-09-18T14:25
2022-09-18T14:36
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Три атаки ВСУ успешно отражены в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что попытки атаковать предпринимались тремя ротными тактическими группами 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков.В воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. "За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей", - привели данные в Минобороны.Также поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области.Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в ДНР боевиков батальона "Айдар", "Кракен" и ЧВК США.
https://crimea.ria.ru/20220918/natsbatalon-aydar-poteryal-bolshe-poloviny-sostava-1124542584.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, херсонская область
Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области
Минобороны: в Херсонской области отбиты три атаки ВСУ
14:25 18.09.2022 (обновлено: 14:36 18.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Три атаки ВСУ успешно отражены в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении противник <...> предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что попытки атаковать предпринимались тремя ротными тактическими группами 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков.
В воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей", - привели данные в Минобороны.
Также поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в ДНР боевиков батальона "Айдар", "Кракен" и ЧВК США.