https://crimea.ria.ru/20220918/rossiyskie-voennye-otbili-tri-ataki-vsu-v-khersonskoy-oblasti--1124542758.html

Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области

Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области

Три атаки ВСУ успешно отражены в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T14:25

2022-09-18T14:25

2022-09-18T14:36

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Три атаки ВСУ успешно отражены в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что попытки атаковать предпринимались тремя ротными тактическими группами 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков.В воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. "За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей", - привели данные в Минобороны.Также поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области.Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в ДНР боевиков батальона "Айдар", "Кракен" и ЧВК США.

https://crimea.ria.ru/20220918/natsbatalon-aydar-poteryal-bolshe-poloviny-sostava-1124542584.html

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херсонская область

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2022

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, херсонская область