https://crimea.ria.ru/20220918/v-yaponii-moschnyy-tayfun--milliony-lyudey-evakuiruyut-1124540912.html
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.09.2022
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T11:16
2022-09-18T11:16
2022-09-18T11:16
япония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Японии 2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK.Накануне в японском метеорологическом агентстве предупредили об угрозе штормовых ветров, приливов и волн высотой до 14 метров в префектуре Кагосима в связи с прохождением тайфуна.Следующий, пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Пятый уровень опасности был объявлен для 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.Ожидается, что к южному побережью Кюсю циклон подойдет к полудню воскресенья, после чего направится на северо-восток, в сторону главного японского острова Хонсю.В префектуре Кагосима уже сейчас отмечают сильнейшие порывы ветра, его скорость местами достигает 42 м/с.Есть первые сведения о пострадавших, это двое мужчин, получившие травмы головы. Сообщается о поваленных деревьях, повреждении кровель и разбитых стеклах в окнах ряда домов.В районах прохождения циклона отменили 510 авиарейсов и остановили паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.В энергетической компании Kyushu Electric Power сообщили, что около 60 тысяч домов в юго-западных японских префектурах Миядзаки и Кагосима, в зоне прохождения циклона"Нанмадол", остались без света – электроэнергию отключили.Ранее 18 сентября на Тайване произошло землетрясение, сообщалось об угрозе цунами.
https://crimea.ria.ru/20220918/silnoe-zemletryasenie-i-ugroza-tsunami-na-tayvane-1124540490.html
https://crimea.ria.ru/20220905/moschnye-smerchi-nad-chernym-morem---pugayuschie-kadry-1124404545.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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япония, в мире, погода
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
В Японии из-за мощного тайфуна эвакуируют около 2,5 миллионов человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Японии 2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK.
Накануне в японском метеорологическом агентстве предупредили об угрозе штормовых ветров, приливов и волн высотой до 14 метров в префектуре Кагосима в связи с прохождением тайфуна.
Почти 2,5 миллионам человек на юго-западе страны предписано эвакуироваться. Такое указание означает четвертый из пяти возможных уровней угрозы и рекомендацию спасаться, пока это возможно.
Следующий, пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Пятый уровень опасности был объявлен для 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.
Ожидается, что к южному побережью Кюсю циклон подойдет к полудню воскресенья, после чего направится на северо-восток, в сторону главного японского острова Хонсю.
В префектуре Кагосима уже сейчас отмечают сильнейшие порывы ветра, его скорость местами достигает 42 м/с.
Есть первые сведения о пострадавших, это двое мужчин, получившие травмы головы. Сообщается о поваленных деревьях, повреждении кровель и разбитых стеклах в окнах ряда домов.
В районах прохождения циклона отменили 510 авиарейсов и остановили паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.
В энергетической компании Kyushu Electric Power сообщили, что около 60 тысяч домов в юго-западных японских префектурах Миядзаки и Кагосима, в зоне прохождения циклона"Нанмадол", остались без света – электроэнергию отключили.
Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе наводнений и оползней. По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю ожидается выпадение до 600 мм осадков за сутки. По данным специалистов, скорость ветра при порывах может достигать 70 м/с.
Ранее 18 сентября на Тайване произошло землетрясение, сообщалось об угрозе цунами.