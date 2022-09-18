Рейтинг@Mail.ru
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220918/v-yaponii-moschnyy-tayfun--milliony-lyudey-evakuiruyut-1124540912.html
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.09.2022
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T11:16
2022-09-18T11:16
япония
в мире
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124540892_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_db774316f65ff76a860d3e74821ad2c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Японии 2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK.Накануне в японском метеорологическом агентстве предупредили об угрозе штормовых ветров, приливов и волн высотой до 14 метров в префектуре Кагосима в связи с прохождением тайфуна.Следующий, пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Пятый уровень опасности был объявлен для 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.Ожидается, что к южному побережью Кюсю циклон подойдет к полудню воскресенья, после чего направится на северо-восток, в сторону главного японского острова Хонсю.В префектуре Кагосима уже сейчас отмечают сильнейшие порывы ветра, его скорость местами достигает 42 м/с.Есть первые сведения о пострадавших, это двое мужчин, получившие травмы головы. Сообщается о поваленных деревьях, повреждении кровель и разбитых стеклах в окнах ряда домов.В районах прохождения циклона отменили 510 авиарейсов и остановили паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.В энергетической компании Kyushu Electric Power сообщили, что около 60 тысяч домов в юго-западных японских префектурах Миядзаки и Кагосима, в зоне прохождения циклона"Нанмадол", остались без света – электроэнергию отключили.Ранее 18 сентября на Тайване произошло землетрясение, сообщалось об угрозе цунами.
https://crimea.ria.ru/20220918/silnoe-zemletryasenie-i-ugroza-tsunami-na-tayvane-1124540490.html
https://crimea.ria.ru/20220905/moschnye-smerchi-nad-chernym-morem---pugayuschie-kadry-1124404545.html
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124540892_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_b657939b082bf942576d771ccf1baa8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, в мире, погода
В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют

В Японии из-за мощного тайфуна эвакуируют около 2,5 миллионов человек

11:16 18.09.2022
 
© YUICHI YAMAZAKIПриближение тайфуна Нанмадол в Японии. Фото AFP
Приближение тайфуна Нанмадол в Японии. Фото AFP
© YUICHI YAMAZAKI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Японии 2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK.
Накануне в японском метеорологическом агентстве предупредили об угрозе штормовых ветров, приливов и волн высотой до 14 метров в префектуре Кагосима в связи с прохождением тайфуна.
Почти 2,5 миллионам человек на юго-западе страны предписано эвакуироваться. Такое указание означает четвертый из пяти возможных уровней угрозы и рекомендацию спасаться, пока это возможно.
Следующий, пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Пятый уровень опасности был объявлен для 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
10:47
Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване
Ожидается, что к южному побережью Кюсю циклон подойдет к полудню воскресенья, после чего направится на северо-восток, в сторону главного японского острова Хонсю.
В префектуре Кагосима уже сейчас отмечают сильнейшие порывы ветра, его скорость местами достигает 42 м/с.
Есть первые сведения о пострадавших, это двое мужчин, получившие травмы головы. Сообщается о поваленных деревьях, повреждении кровель и разбитых стеклах в окнах ряда домов.
В районах прохождения циклона отменили 510 авиарейсов и остановили паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.
В энергетической компании Kyushu Electric Power сообщили, что около 60 тысяч домов в юго-западных японских префектурах Миядзаки и Кагосима, в зоне прохождения циклона"Нанмадол", остались без света – электроэнергию отключили.
Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе наводнений и оползней. По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю ожидается выпадение до 600 мм осадков за сутки. По данным специалистов, скорость ветра при порывах может достигать 70 м/с.
Ранее 18 сентября на Тайване произошло землетрясение, сообщалось об угрозе цунами.
Смерч в Краснодарском крае
5 сентября, 11:29
Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры
 
ЯпонияВ миреПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант
12:02Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный
11:16В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
10:47Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване
10:35Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID
10:14До 200 смертей в сутки: Гинцбург оценил летальность новой волны COVID
09:48В Донецке девять мирных жителей погибли под обстрелами ВСУ
09:30В МЧС предупредили о сильном ветре в Симферополе
08:54Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки
08:22Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить
07:45Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
03:32В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта
00:01Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:21В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы
20:01Главные события и заявления дня: 17 сентября
19:59Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
19:21Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
18:41Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
18:07Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата
Лента новостейМолния