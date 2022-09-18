https://crimea.ria.ru/20220918/v-yaponii-moschnyy-tayfun--milliony-lyudey-evakuiruyut-1124540912.html

В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют

В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.09.2022

В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют

2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK. РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T11:16

2022-09-18T11:16

2022-09-18T11:16

япония

в мире

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124540892_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_db774316f65ff76a860d3e74821ad2c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Японии 2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол", передает телеканал NHK.Накануне в японском метеорологическом агентстве предупредили об угрозе штормовых ветров, приливов и волн высотой до 14 метров в префектуре Кагосима в связи с прохождением тайфуна.Следующий, пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Пятый уровень опасности был объявлен для 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.Ожидается, что к южному побережью Кюсю циклон подойдет к полудню воскресенья, после чего направится на северо-восток, в сторону главного японского острова Хонсю.В префектуре Кагосима уже сейчас отмечают сильнейшие порывы ветра, его скорость местами достигает 42 м/с.Есть первые сведения о пострадавших, это двое мужчин, получившие травмы головы. Сообщается о поваленных деревьях, повреждении кровель и разбитых стеклах в окнах ряда домов.В районах прохождения циклона отменили 510 авиарейсов и остановили паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.В энергетической компании Kyushu Electric Power сообщили, что около 60 тысяч домов в юго-западных японских префектурах Миядзаки и Кагосима, в зоне прохождения циклона"Нанмадол", остались без света – электроэнергию отключили.Ранее 18 сентября на Тайване произошло землетрясение, сообщалось об угрозе цунами.

https://crimea.ria.ru/20220918/silnoe-zemletryasenie-i-ugroza-tsunami-na-tayvane-1124540490.html

https://crimea.ria.ru/20220905/moschnye-smerchi-nad-chernym-morem---pugayuschie-kadry-1124404545.html

япония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, в мире, погода