https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-rastet-chislo-samozanyatykh---v-chem-preimuschestvo-sistemy-1124420733.html

В Крыму растет число самозанятых - в чем преимущество системы

В Крыму растет число самозанятых - в чем преимущество системы - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В Крыму растет число самозанятых - в чем преимущество системы

С начала года в Крыму в качестве самозанятых зарегистрировались 17 тыс. человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T03:25

2022-09-07T03:25

2022-09-07T03:25

радио "спутник в крыму"

крым

экономика

санкции против россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму в качестве самозанятых зарегистрировались 17 тыс. человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова."По самозанятым в первой половине года в Крыму большой рост. У нас общее количество - 60 тысяч человек, и более 17 тысяч было зарегистрировано с начала года", - сказала Виноградова.По ее мнению, такая статистика обусловлена эффективностью системы, а также постоянно открывающимися дополнительными возможностями.Также Виноградова анонсировала реализацию новой полезной инициативы: "Осенью правительство РФ презентует новую систему, которая позволит самозанятым включиться в систему добровольного социального страхования. Если она будет поддержана депутатами и экспертами, то с 1 января 2023 года она тоже заработает".В целом, по словам главы профильного комитета, сегодня правительство России предоставляет гражданам целый ряд мер поддержки - от льготной ипотеки до льгот для бизнеса. Несмотря на санкции, экономические прогнозы оптимистичны, а по итогам первого полугодия бюджеты субъектов РФ в среднем выросли на 29%."Если мы возьмем бюджет Крыма, по первому полугодию у нас очень хорошие показатели: за 7 месяцев профицит составил 1,5 млрд рублей, плановые назначения превышены на 10%. Да, ряд экономических секторов испытывают санкционное давление, но опыт Крыма показывает, что санкции делают экономику только сильнее", - говорит эксперт.По ее прогнозу, полностью преодолеть санкционное давление Россия сможет к концу или даже к середине 2023 года.Ранее министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что за восемь лет Крым в пять раз увеличил собственные доходы.

https://crimea.ria.ru/20220906/kakie-vakansii-predlagaet-bezhentsam-krym-1124420047.html

https://crimea.ria.ru/20220524/nazvan-glavnyy-navyk-dlya-lyuboy-raboty-1123321907.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, санкции против россии, общество