https://crimea.ria.ru/20220829/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-avgusta-1124338010.html

Главные события и заявления дня: 29 августа

Главные события и заявления дня: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Главные события и заявления дня: 29 августа

Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области. Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T22:03

2022-08-29T22:03

2022-08-29T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области. Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме. В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной. В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности. Аксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Миссия МАГАТЭ на ЗАЭСУтром в понедельник директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе. Он также подчеркнул, что лично возглавляет ее. Позже стала известна дата визита:"Группа инспекторов во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси направляется на станцию для оценки ущерба, проверки систем безопасности и оценки состояния персонала. Проверка начнется в среду ( 31 августа) и продлится до субботы (3 сентября), согласно внутреннему документу правительства Украины", - написала газета Wall Street Journal.ВКС России уничтожили нацистов "Азова"* и "Айдара"В Днепропетровской области российскими военными за сутки уничтожены более 100 боевиков украинских нацбатальонов. Об этом сообщили в Минобороны России."Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов"*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня", - говорится в сообщении.Новый фигурант в деле ДугинойФедеральная служба безопасности установила, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы – гражданин Украины Богдан Петрович Цыганенко, 1978 года рождения. Он покинул территорию России за день до подрыва, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ РФ.Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он участвовал в сборке самодельного взрывного устройства в арендованном на юго-западе Москвы гараже.Убийство замглавы херсонской ВГАЗамглавы херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления занимаются следователи СК России. Нападение было совершено накануне по месту жительства чиновника, сообщили в понедельник в пресс-службе СК России.Желтый уровень опасности в СевастополеВ Севастополе снова продлен "желтый" уровень террористической опасности. В этот раз до 13 сентября. Об этом сообщили губернатор города Михаил Развожаев.Заявление Аксенова о новый фейкахВ понедельник Reuters со ссылкой на источники в командовании ВСУ заявил, что украинские военные начали наступление на южном направлении. Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на это так:"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз", - написал он в своих соцсетях.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html

https://crimea.ria.ru/20220829/zamglavy-khersonskoy-vga-zastrelili-v-ego-dome-1124334767.html

https://crimea.ria.ru/20220829/aksenov-nazval-feykom-nastuplenie-vsu-na-yuzhnom-napravlenii-1124332135.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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