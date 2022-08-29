Рейтинг@Mail.ru
СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220829/smi-obnarodovali-datu-vizita-magate-na-zaporozhskuyu-aes-1124330649.html
СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию 31 августа, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на документ. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T13:51
2022-08-29T13:51
запорожская область
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122523625_0:47:3245:1872_1920x0_80_0_0_3d3a2c4b5637a3f1c984e49323c9c530.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию 31 августа, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.Ранее The New York Times сообщила, что в состав делегации для визита на ЗАЭС вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт &gt;&gt;В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
https://crimea.ria.ru/20220829/v-kremle-vyskazalis-ob-idee-demilitarizatsii-zony-vokrug-zaes-1124330476.html
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122523625_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_ab5daa544b6e52bd78eeba7b37ac6a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, в мире, украина
СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

WSJ: представители МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа

13:51 29.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
Здание штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию 31 августа, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.

"Группа инспекторов во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси направляется на станцию для оценки ущерба, проверки систем безопасности и оценки состояния персонала. Проверка начнется в среду и продлится до субботы, согласно внутреннему документу правительства Украины", - пишет WSJ.

Ранее The New York Times сообщила, что в состав делегации для визита на ЗАЭС вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.
Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт >>
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
13:38
В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
 
Запорожская областьВ миреУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест
14:45Кража во время СПА: в Крыму туристка обчистила пенсионерку на 200 тысяч
14:25В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост
14:11Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
13:51СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
13:38В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
13:34Херсонская область осталась без света и воды – что известно
13:26Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России
13:14ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников
13:01Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
13:00Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой
12:42Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
12:25Атаковавший ЗАЭС боевой дрон-камикадзе – производства США
12:01Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски
11:41Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
11:28ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ
10:58Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
10:45ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
10:15В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
10:07В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
Лента новостейМолния