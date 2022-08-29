https://crimea.ria.ru/20220829/smi-obnarodovali-datu-vizita-magate-na-zaporozhskuyu-aes-1124330649.html

СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022

СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию 31 августа, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на документ. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T13:51

2022-08-29T13:51

2022-08-29T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию 31 августа, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.Ранее The New York Times сообщила, что в состав делегации для визита на ЗАЭС вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт >>В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220829/v-kremle-vyskazalis-ob-idee-demilitarizatsii-zony-vokrug-zaes-1124330476.html

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