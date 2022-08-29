СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
WSJ: представители МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию 31 августа, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.
"Группа инспекторов во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси направляется на станцию для оценки ущерба, проверки систем безопасности и оценки состояния персонала. Проверка начнется в среду и продлится до субботы, согласно внутреннему документу правительства Украины", - пишет WSJ.
Ранее The New York Times сообщила, что в состав делегации для визита на ЗАЭС вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.