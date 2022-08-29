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Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
Украинские военные будут обстреливать Запорожскую атомную электростанцию до тех пор, пока у них будет такая возможность, только успешные действия российских... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T11:41
2022-08-29T11:41
запорожская область
военное положение на украине
мнения
александр форманчук
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские военные будут обстреливать Запорожскую атомную электростанцию до тех пор, пока у них будет такая возможность, только успешные действия российских военных остановят атаки ВСУ. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук."Украина будет обстреливать ЗАЭС, до тех пор, пока мы не обеспечим такой свой успех при освобождении территорий противника, который уже не позволит это делать. Но пока еще говорить об этом рано. До тех пор ВСУ будут все равно обстреливать станцию. К сожалению, ситуация вокруг ЗАЭС еще долго будет оставаться напряженной и нести опасность ядерной катастрофы", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Форманчука, российская сторона правильно действует, настаивая на прибытии миссии МАГАТЭ на атомную станцию, поскольку необходимо указывать мировому сообществу на виновников возможной катастрофы. Однако вряд ли их визит может существенно повлиять на эту ситуацию, считает политолог.Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации намерена на этой неделе прибыть на Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220828/kovarstvo-kieva-i-obstrely-zaes-v-zaporozhskoy-oblasti-gotovy-k-evakuatsii-1124318996.html
https://crimea.ria.ru/20220828/vsu-nanesli-udar-po-spetskorpusu-zaes-s-yadernym-toplivom--1124325650.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, военное положение на украине, мнения, александр форманчук, украина
Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт

Политолог Форманчук: только успешные действия ВС России остановят обстрелы Запорожской АЭС

11:41 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские военные будут обстреливать Запорожскую атомную электростанцию до тех пор, пока у них будет такая возможность, только успешные действия российских военных остановят атаки ВСУ. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
"Украина будет обстреливать ЗАЭС, до тех пор, пока мы не обеспечим такой свой успех при освобождении территорий противника, который уже не позволит это делать. Но пока еще говорить об этом рано. До тех пор ВСУ будут все равно обстреливать станцию. К сожалению, ситуация вокруг ЗАЭС еще долго будет оставаться напряженной и нести опасность ядерной катастрофы", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Форманчука, российская сторона правильно действует, настаивая на прибытии миссии МАГАТЭ на атомную станцию, поскольку необходимо указывать мировому сообществу на виновников возможной катастрофы. Однако вряд ли их визит может существенно повлиять на эту ситуацию, считает политолог.
Территория Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 09:14Новая жизнь на освобожденных территориях
Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации
"В практическим плане у тех представителей МАГАТЭ, которые приедут сюда, не будет малейших сомнений, откуда ведется огонь. Но насколько их доклад будет объективным и насколько на основании этого доклада будут правильно сделаны выводы в той же ООН – это уже другой вопрос. Очевидно, что предубежденность, которая есть у коллективного Запада по отношению к России, будет сохраняться", – пояснил он.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации намерена на этой неделе прибыть на Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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