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Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T09:19

2022-08-29T09:19

2022-08-29T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе. Об этом со ссылкой на генерального директора организации Рафаэля Гросси сообщает РИА Новости."Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС", - сообщил Гросси.Он также подчеркнул, что лично возглавляет ее.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на ЗАЭС. Он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обеих стран подчеркнули важность отправки миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию.В свою очередь The New York Times сообщила, что в состав делегации для визита на ЗАЭС вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220828/missiya-magate-gotovitsya-pribyt-na-zaes-v-blizhayshie-dni--smi-1124319623.html

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