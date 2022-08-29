https://crimea.ria.ru/20220829/zamglavy-khersonskoy-vga-zastrelili-v-ego-dome-1124334767.html

Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме

Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме

Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T17:34

2022-08-29T17:34

2022-08-29T17:34

херсонская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления занимаются следователи СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Нападение было совершено в воскресенье по месту жительства чиновника.СК выясняет круг лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.Ранее в Бердянске в результате взрыва рядом с оздоровительным центром "Криворожский горняк" получил смертельные ранения заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников.

https://crimea.ria.ru/20220829/v-fsb-nazvali-esche-odnogo-uchastnika-ubiystva-dari-duginoy-1124327524.html

https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)