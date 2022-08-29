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Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T17:34
2022-08-29T17:34
херсонская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления занимаются следователи СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Нападение было совершено в воскресенье по месту жительства чиновника.СК выясняет круг лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.Ранее в Бердянске в результате взрыва рядом с оздоровительным центром "Криворожский горняк" получил смертельные ранения заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников.
https://crimea.ria.ru/20220829/v-fsb-nazvali-esche-odnogo-uchastnika-ubiystva-dari-duginoy-1124327524.html
https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме

Замглавы Херсонской ВГА Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений

17:34 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления занимаются следователи СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Нападение было совершено в воскресенье по месту жительства чиновника.
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В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя ВГА Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", - рассказали в Следкоме.
СК выясняет круг лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
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Ранее в Бердянске в результате взрыва рядом с оздоровительным центром "Криворожский горняк" получил смертельные ранения заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников.
Херсонская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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