https://crimea.ria.ru/20220829/zamglavy-khersonskoy-vga-zastrelili-v-ego-dome-1124334767.html
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T17:34
2022-08-29T17:34
2022-08-29T17:34
херсонская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Алексей Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений, расследованием обстоятельств преступления занимаются следователи СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Нападение было совершено в воскресенье по месту жительства чиновника.СК выясняет круг лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.Ранее в Бердянске в результате взрыва рядом с оздоровительным центром "Криворожский горняк" получил смертельные ранения заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников.
https://crimea.ria.ru/20220829/v-fsb-nazvali-esche-odnogo-uchastnika-ubiystva-dari-duginoy-1124327524.html
https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
Замглавы Херсонской ВГА Ковалев и его девушка погибли от огнестрельных ранений