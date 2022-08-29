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В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 сентября. Об этом сообщили губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T16:29
2022-08-29T16:34
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 сентября. Об этом сообщили губернатор города Михаил Развожаев."Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме", - написал Развожаев в своем Telegram."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе местные власти ввели 31 июля сразу после того, как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя28 августа Развожаев сообщил, что над морем в районе мыса Херсонес средства ПВО сбили очередной БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе до 13 сентября пролили желтый уровень террористической опасности

16:29 29.08.2022 (обновлено: 16:34 29.08.2022)
 
© Анна ПетроваВечер у моря в Севастополе
Вечер у моря в Севастополе
© Анна Петрова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 сентября. Об этом сообщили губернатор города Михаил Развожаев.
"Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме", - написал Развожаев в своем Telegram.
При этом жителям и гостям города рекомендуют быть внимательными в транспорте, при посещении торговых, культурно-развлекательных и спортивных объектов. При обнаружении неизвестного и странного предмета на улице или в здании следует незамедлительно сообщить об этом в полицию. То же самое надо сделать, если вы увидели в небе беспилотник (БПЛА), призывают в правительстве.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе местные власти ввели 31 июля сразу после того, как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.
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Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.
Вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя
28 августа Развожаев сообщил, что над морем в районе мыса Херсонес средства ПВО сбили очередной БПЛА.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
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