https://crimea.ria.ru/20220829/v-sevastopole-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124327870.html

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 сентября. Об этом сообщили губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T16:29

2022-08-29T16:29

2022-08-29T16:34

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 сентября. Об этом сообщили губернатор города Михаил Развожаев."Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме", - написал Развожаев в своем Telegram."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе местные власти ввели 31 июля сразу после того, как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя28 августа Развожаев сообщил, что над морем в районе мыса Херсонес средства ПВО сбили очередной БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество