Новофедоровка две недели спустя
Как идет восстановление поселка после взрыва
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Взрыв в Новофедоровке прогремел 9 августа. 62 многоэтажки и 20 магазинов получили повреждения различного масштаба. На следующий день после чрезвычайного происшествия РИА Новости Крым пообщались с жителями поселка. Тогда подъезды домов были заполнены битым стеклом, придомовые территории усеяны осколками кирпичей, а жители полны надежд, что им помогут.
Сегодня мы снова прошлись по тем же местам и сравнили, что уже сделано, а что еще предстоит. О том, как живет Новофедоровка через две недели после взрыва, – в репортаже РИА Новости Крым.
Сначала решили заехать на пляж. Глянуть, сколько отдыхающих сегодня в Новофедоровке и посмотреть на "сбежавших" из Крыма туристов. Людей оказалось немало. Несмотря на то, что вода очень теплая и слабо охлаждает в такую жару. У берега – полный штиль. Море прозрачное. В основном отдыхающие — это семьи с детьми. Они нежатся на пляже, прыгают с пирса, едят любимые чебуреки и катаются на водных аттракционах. Все признаки полноценного отдыха присутствуют. Лето продолжается.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
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Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
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Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
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Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
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Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
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Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
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Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
7 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
После пляжа отправляемся к самым пострадавшим домам – около военного аэродрома. По пути общаемся с местными жителями. Их жилье намного дальше, но благодаря силе взрыва тоже осталось без окон. Временно рамы пришлось заменить пленкой и старыми одеялами.
"Сказали, что сейчас все силы ушли на школу и садик. Чтобы успеть там все сделать до начала учебного года. Потом к нам придут", — понимающе объясняет проволочку в ремонте одна из собеседниц.
Отправляемся в школу, посмотреть, как идут восстановительные работы. В Новофедоровской школе-лицее, действительно, работа идет полным ходом. Рабочие ставят новые окна и двери. Пообщались с директором. По ее словам, большая часть работ уже выполнена. Важно успеть все закончить до начала учебного года, ведь здесь учится больше 600 детей со всего поселка.
"Процесс восстановления идет активно. На сегодняшний день произведен ремонт всех оконных конструкций, которые были повреждены. Новые окна привезли. Идет монтаж", — рассказала нам директор школы – лицея Валентина Емельянова.
© Dmitry MakeevПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
© Dmitry MakeevПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
2 из 4
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
© Dmitry MakeevПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
3 из 4
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
© Dmitry MakeevПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
4 из 4
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
1 из 4
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
2 из 4
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
3 из 4
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
4 из 4
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© Dmitry Makeev
После школы заходим в лавку свежей выпечки. В прошлый раз, когда мы здесь были, часть потолка лежала на полу. Владельцы уже навели порядок. Восстановили витрины и заделали дырку в потолке собственными силами – ждать некогда: место популярное, нужно продолжать печь булочки, пока курортники не уехали.
Подходим к центру и выходим на улицу Марченко. Две недели назад в многоквартирных домах по улице слева не осталось ни одного целого окна. Сегодня большинство оконных и дверных проемов закрыты пленкой, хотя есть и квартиры уже с новыми белоснежными пластиковыми окнами.
Подходим к дому, что ближе всех к КПП аэродрома. На входе в подъезд установлена новая железная дверь. Рядом — табличка с номером телефона "ответственной по оказанию необходимой помощи по дому". Пробуем позвонить. Много долгих гудков, но ответа мы так не дождались.
Идем искать жителей, с которыми общались в прошлый раз. Стучимся в двери. Никто не отвечает. На некоторых квартирах скотчем приклеена бумажка с номером телефона и надписью "звоните, я хозяин". Видимо, адресована ремонтникам или комиссии, которых здесь очень ждут.
И вот находим открытую дверь в квартиру. Девушка собирает вещи. Рассказывает, что переводится работать в другой регион. Показывает квартиру: "Я не знаю, как здесь все восстанавливать. Вот смотрите, трещина в стене даже пошла. Комиссия была. Все посмотрели. На этом все закончилось". Пытаемся выяснить, кто еще из соседей остался.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
"Тут теперь практически никто не живет. Все разъехались, кто куда мог. Не знаю, сможете ли кого-то еще найти", — говорит она. Обойдя этажи, других жильцов мы не нашли. Только парочка котов, которые обустроились в открытых квартирах.
Еще одну жительницу дома встречаем на улице. Она пожаловалась, что окна обещали поставить за десять дней. Но так и не поставили.
"Комиссия была… Говорят, что они не могут снять смету, потому что нет людей. Те, кто жили, уехали. Идет осень. Будем улицу топить? Я не знаю", — переживает женщина.
Глава Сакского района Владимир Сабивчак в своих социальных сетях информирует, что "в ближайшие два дня будут пересчитаны все сметы, произведется сверка дефектных ведомостей, после чего начнется прием заявлений на выплату материальной помощи гражданам". Прием заявлений, по его словам, будет производиться в спортивном зале Новофедоровской школы.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Если в вашей квартире были замерщики, то вы можете осуществлять ремонт либо замену поврежденных окон, дверей и др. самостоятельно. Разовая материальная помощь для проведения неотложных работ будет перечислена на личный счет гражданина, в размере, указанном в сметной стоимости, определенной исходя из фактической площади поврежденных конструкций", — написал Сабивчак на своей странице в соцсетях