https://crimea.ria.ru/20220824/novofedorovka-dve-nedeli-spustya-1124282190.html

Новофедоровка две недели спустя

Новофедоровка две недели спустя - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Новофедоровка две недели спустя

Взрыв в Новофедоровке прогремел 9 августа. 62 многоэтажки и 20 магазинов получили повреждения различного масштаба. На следующий день после чрезвычайного... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T19:07

2022-08-24T19:07

2022-08-24T19:07

крым

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

общество

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Взрыв в Новофедоровке прогремел 9 августа. 62 многоэтажки и 20 магазинов получили повреждения различного масштаба. На следующий день после чрезвычайного происшествия РИА Новости Крым пообщались с жителями поселка. Тогда подъезды домов были заполнены битым стеклом, придомовые территории усеяны осколками кирпичей, а жители полны надежд, что им помогут.Сегодня мы снова прошлись по тем же местам и сравнили, что уже сделано, а что еще предстоит. О том, как живет Новофедоровка через две недели после взрыва, – в репортаже РИА Новости Крым.Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт >>Сначала решили заехать на пляж. Глянуть, сколько отдыхающих сегодня в Новофедоровке и посмотреть на "сбежавших" из Крыма туристов. Людей оказалось немало. Несмотря на то, что вода очень теплая и слабо охлаждает в такую жару. У берега – полный штиль. Море прозрачное. В основном отдыхающие — это семьи с детьми. Они нежатся на пляже, прыгают с пирса, едят любимые чебуреки и катаются на водных аттракционах. Все признаки полноценного отдыха присутствуют. Лето продолжается.После пляжа отправляемся к самым пострадавшим домам – около военного аэродрома. По пути общаемся с местными жителями. Их жилье намного дальше, но благодаря силе взрыва тоже осталось без окон. Временно рамы пришлось заменить пленкой и старыми одеялами.Отправляемся в школу, посмотреть, как идут восстановительные работы. В Новофедоровской школе-лицее, действительно, работа идет полным ходом. Рабочие ставят новые окна и двери. Пообщались с директором. По ее словам, большая часть работ уже выполнена. Важно успеть все закончить до начала учебного года, ведь здесь учится больше 600 детей со всего поселка.После школы заходим в лавку свежей выпечки. В прошлый раз, когда мы здесь были, часть потолка лежала на полу. Владельцы уже навели порядок. Восстановили витрины и заделали дырку в потолке собственными силами – ждать некогда: место популярное, нужно продолжать печь булочки, пока курортники не уехали.Подходим к центру и выходим на улицу Марченко. Две недели назад в многоквартирных домах по улице слева не осталось ни одного целого окна. Сегодня большинство оконных и дверных проемов закрыты пленкой, хотя есть и квартиры уже с новыми белоснежными пластиковыми окнами.Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров >>Подходим к дому, что ближе всех к КПП аэродрома. На входе в подъезд установлена новая железная дверь. Рядом — табличка с номером телефона "ответственной по оказанию необходимой помощи по дому". Пробуем позвонить. Много долгих гудков, но ответа мы так не дождались.Идем искать жителей, с которыми общались в прошлый раз. Стучимся в двери. Никто не отвечает. На некоторых квартирах скотчем приклеена бумажка с номером телефона и надписью "звоните, я хозяин". Видимо, адресована ремонтникам или комиссии, которых здесь очень ждут."Тут теперь практически никто не живет. Все разъехались, кто куда мог. Не знаю, сможете ли кого-то еще найти", — говорит она. Обойдя этажи, других жильцов мы не нашли. Только парочка котов, которые обустроились в открытых квартирах.Еще одну жительницу дома встречаем на улице. Она пожаловалась, что окна обещали поставить за десять дней. Но так и не поставили."Комиссия была… Говорят, что они не могут снять смету, потому что нет людей. Те, кто жили, уехали. Идет осень. Будем улицу топить? Я не знаю", — переживает женщина.Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице >>Глава Сакского района Владимир Сабивчак в своих социальных сетях информирует, что "в ближайшие два дня будут пересчитаны все сметы, произведется сверка дефектных ведомостей, после чего начнется прием заявлений на выплату материальной помощи гражданам". Прием заявлений, по его словам, будет производиться в спортивном зале Новофедоровской школы.

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новофедоровка

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

крым, взрывы в новофедоровке, новофедоровка, общество, авторы