https://crimea.ria.ru/20220815/dvoe-postradavshikh-pri-vzryvakh-v-novofedorovke-ostayutsya-v-bolnitse-1124174641.html

Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице

Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице

Двое пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T21:31

2022-08-15T21:31

2022-08-15T21:38

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

юрий гоцанюк

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124125751_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_feb642f912039dd80f0cdd269cf79e9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.По словам премьера, в Новофедоровке постоянно действует оперативный штаб.На сегодняшний день к газоснабжению подключены 2222 абонента. Еще 180 пока не могут подключить, поскольку в их жилищах отсутствуют окна и двери. Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй>>Гоцанюк также отметил, что весь многоквартирный жилой фонд - 2987 квартир - обследован комиссией, проведены расчистка придомовых территорий и работы по по аварийному демонтажу оконных рам и дверей. Проводится ремонт в 29 многоквартирных домах. Специалисты департамента труда и соцзащиты населения администрации Сакского района ведут прием заявлений от граждан, утративших имущество первой необходимости. "За сегодня принято 1059 заявлений. Всего принято 2693 заявлений граждан", - уточнил Гоцанюк.Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнял, что жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.Днем 9 августа в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело и введен режим ЧС.

https://crimea.ria.ru/20220810/chto-proiskhodit-v-novofedorovke-1124129046.html

https://crimea.ria.ru/20220810/veteran-fso-nazval-veroyatnuyu-prichinu-chp-v-novofedorovke-1124127334.html

новофедоровка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы в новофедоровке, новофедоровка, юрий гоцанюк, происшествия, безопасность республики крым и севастополя