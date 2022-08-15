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Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице
Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице
Двое пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T21:31
2022-08-15T21:31
2022-08-15T21:38
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
юрий гоцанюк
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.По словам премьера, в Новофедоровке постоянно действует оперативный штаб.На сегодняшний день к газоснабжению подключены 2222 абонента. Еще 180 пока не могут подключить, поскольку в их жилищах отсутствуют окна и двери. Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй>>Гоцанюк также отметил, что весь многоквартирный жилой фонд - 2987 квартир - обследован комиссией, проведены расчистка придомовых территорий и работы по по аварийному демонтажу оконных рам и дверей. Проводится ремонт в 29 многоквартирных домах. Специалисты департамента труда и соцзащиты населения администрации Сакского района ведут прием заявлений от граждан, утративших имущество первой необходимости. "За сегодня принято 1059 заявлений. Всего принято 2693 заявлений граждан", - уточнил Гоцанюк.Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнял, что жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.Днем 9 августа в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело и введен режим ЧС.
https://crimea.ria.ru/20220810/chto-proiskhodit-v-novofedorovke-1124129046.html
https://crimea.ria.ru/20220810/veteran-fso-nazval-veroyatnuyu-prichinu-chp-v-novofedorovke-1124127334.html
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взрывы в новофедоровке, новофедоровка, юрий гоцанюк, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице
Премьер Крыма рассказал о состоянии пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке
21:31 15.08.2022 (обновлено: 21:38 15.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
"По состоянию на 15 августа в Сакской районной больнице в стационаре проходят лечение двое пострадавших, состояние удовлетворительное", - написал он в соцсетях.
По словам премьера, в Новофедоровке постоянно действует оперативный штаб.
На сегодняшний день к газоснабжению подключены 2222 абонента. Еще 180 пока не могут подключить, поскольку в их жилищах отсутствуют окна и двери.
Гоцанюк также отметил, что весь многоквартирный жилой фонд - 2987 квартир - обследован комиссией, проведены расчистка придомовых территорий и работы по по аварийному демонтажу оконных рам и дверей. Проводится ремонт в 29 многоквартирных домах.
Специалисты департамента труда и соцзащиты населения администрации Сакского района ведут прием заявлений от граждан, утративших имущество первой необходимости.
"За сегодня принято 1059 заявлений. Всего принято 2693 заявлений граждан", - уточнил Гоцанюк.
Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнял
, что жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Днем 9 августа в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы
. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили
, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
После ЧП были усилены меры безопасности
, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело и введен режим ЧС
.