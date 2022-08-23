https://crimea.ria.ru/20220823/nad-sevastopolem-prodolzhaetsya-rabota-pvo---sbivayut-bespilotniki-1124267786.html
Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники
Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники
В Севастополе над морем продолжается работа систем ПВО по беспилотникам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоаев. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T21:16
2022-08-23T21:16
2022-08-23T21:28
севастополь
происшествия
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новост Крым. В Севастополе над морем продолжается работа систем ПВО по беспилотникам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоаев.Ранее 23 августа около 17 часов вечера Развожаев сообщил о том, что над морем в Севастополе по БПЛА в очередной раз сработали сработали системы ПВО.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа.Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым >>18 августа ПВО отработали по беспилотнику в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя.19 августа громкие хлопки в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Накануне вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-nelzya-glushit-drony--voennyy-ekspert-1124234795.html
https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники
Развожаев: над морем в Севастополе ПВО продолжает сбивать беспилотники
21:16 23.08.2022 (обновлено: 21:28 23.08.2022)