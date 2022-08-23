https://crimea.ria.ru/20220823/nad-sevastopolem-prodolzhaetsya-rabota-pvo---sbivayut-bespilotniki-1124267786.html

Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники

Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники

В Севастополе над морем продолжается работа систем ПВО по беспилотникам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоаев. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T21:16

2022-08-23T21:16

2022-08-23T21:28

севастополь

происшествия

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новост Крым. В Севастополе над морем продолжается работа систем ПВО по беспилотникам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоаев.Ранее 23 августа около 17 часов вечера Развожаев сообщил о том, что над морем в Севастополе по БПЛА в очередной раз сработали сработали системы ПВО.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа.Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым >>18 августа ПВО отработали по беспилотнику в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя.19 августа громкие хлопки в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Накануне вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-nelzya-glushit-drony--voennyy-ekspert-1124234795.html

https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя