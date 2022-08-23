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В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T16:50
2022-08-23T16:50
2022-08-23T16:51
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне вечером, 23 августа, Развожаев сообщал о том, что система противовоздушной обороны отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.22 августа Михаил Развожаев проверил состояние укрытий в городе. По итогу глава города дал поручение разместить соответствующие указатели и маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежищ. Он также разъяснил порядок действий на случай возможных угроз для жителей и гостей города.
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
Очередной беспилотник над морем в Севастополе: сработали ПВО – губернатор
16:50 23.08.2022 (обновлено: 16:51 23.08.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо", – написал губернатор в своем Telegram-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.
Накануне вечером, 23 августа, Развожаев сообщал
о том, что система противовоздушной обороны отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.
Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
22 августа Михаил Развожаев проверил состояние укрытий в городе. По итогу глава города дал поручение разместить соответствующие указатели и маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежищ. Он также разъяснил порядок действий на случай возможных угроз для жителей и гостей города.