https://crimea.ria.ru/20220823/v-sevastopole-nad-morem-srabotali-pvo--sbit-bpla--1124264236.html

В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник

В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник

В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T16:50

2022-08-23T16:50

2022-08-23T16:51

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865109_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_913e29c7174b599a0383ca3292803389.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне вечером, 23 августа, Развожаев сообщал о том, что система противовоздушной обороны отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.22 августа Михаил Развожаев проверил состояние укрытий в городе. По итогу глава города дал поручение разместить соответствующие указатели и маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежищ. Он также разъяснил порядок действий на случай возможных угроз для жителей и гостей города.

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия