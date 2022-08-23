Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220823/v-sevastopole-nad-morem-srabotali-pvo--sbit-bpla--1124264236.html
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T16:50
2022-08-23T16:51
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865109_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_913e29c7174b599a0383ca3292803389.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне вечером, 23 августа, Развожаев сообщал о том, что система противовоздушной обороны отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт &gt;&gt;Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.22 августа Михаил Развожаев проверил состояние укрытий в городе. По итогу глава города дал поручение разместить соответствующие указатели и маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежищ. Он также разъяснил порядок действий на случай возможных угроз для жителей и гостей города.
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865109_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2e125aa2d345b60177563e1b08ff969c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия
В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник

Очередной беспилотник над морем в Севастополе: сработали ПВО – губернатор

16:50 23.08.2022 (обновлено: 16:51 23.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе над морем сработали ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо", – написал губернатор в своем Telegram-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.
Накануне вечером, 23 августа, Развожаев сообщал о том, что система противовоздушной обороны отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.
Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.
Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 12:42
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
22 августа Михаил Развожаев проверил состояние укрытий в городе. По итогу глава города дал поручение разместить соответствующие указатели и маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежищ. Он также разъяснил порядок действий на случай возможных угроз для жителей и гостей города.
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота
17:46СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной
17:23В Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном
17:00Нанес 32 ножевых ранения: в Крыму вынесли приговор местному жителю
16:50В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
16:48Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт
16:15Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР
16:12Украина разорвала соглашение с РФ о параллельных энергосистемах
16:03Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД
15:38Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии
15:11Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
15:01Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму
14:36Военные РФ уничтожили на Украине очередные образцы оружия из США
14:23Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
14:15ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР
14:08Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса
14:02На юго-востоке Крыма началась уборка винограда
13:58В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов
13:53ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы
13:37В Херсоне попытались убить местного чиновника
Лента новостейМолния