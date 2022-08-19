https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html

НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение

НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 19.08.2022

НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение

Возможная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается обстрелам со стороны украинских войск, может стать триггером... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T13:28

2022-08-19T13:28

2022-08-19T13:28

радио "спутник в крыму"

запорожская область

украина

нато

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206014_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_cbd85d52162f5b6fbde3f6f123ccb23e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возможная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается обстрелам со стороны украинских войск, может стать триггером интернационализации конфликта на Украине, вплоть до вмешательства в него стран НАТО, считает доктор политических наук Александр Ирхин.По словам эксперта, ЗАЭС – своего рода гамбит в большой военно-политической игре на Украине: Киев отдал станцию под контроль российских сил, при этом РФ получила в руки "крайне неудобный и нестабильный фактор".По мнению политолога, в ближайшее время вряд ли произойдут "какие-то резкие движения" вокруг Запорожской АЭС, однако градус напряжения будет постоянно возрастать."Запад творчески подходит к технологическому розыгрышу военных ударов по различным стратегическим объектам. Они постоянно повышают градус, это все сказывается на информационном поле, и в этом плане у меня складывается впечатление, что идет игра на повышение, и не только вокруг АЭС, но и в вопросе поставок вооружений", – добавил аналитик.Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20220819/zapad-balansiruet-na-grani--patrushev-1124216783.html

https://crimea.ria.ru/20220819/perekhvatit-vse-nerealno---rogov-ob-usilenii-zaschity-zaes-1124217454.html

https://crimea.ria.ru/20220818/ukrainskie-voyska-obstrelivayut-energodar-iz-tyazheloy-artillerii---vlasti-1124214956.html

запорожская область

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, украина, нато, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине