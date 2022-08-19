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НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение
НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 19.08.2022
НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение
Возможная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается обстрелам со стороны украинских войск, может стать триггером... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T13:28
2022-08-19T13:28
радио "спутник в крыму"
запорожская область
украина
нато
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возможная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается обстрелам со стороны украинских войск, может стать триггером интернационализации конфликта на Украине, вплоть до вмешательства в него стран НАТО, считает доктор политических наук Александр Ирхин.По словам эксперта, ЗАЭС – своего рода гамбит в большой военно-политической игре на Украине: Киев отдал станцию под контроль российских сил, при этом РФ получила в руки "крайне неудобный и нестабильный фактор".По мнению политолога, в ближайшее время вряд ли произойдут "какие-то резкие движения" вокруг Запорожской АЭС, однако градус напряжения будет постоянно возрастать."Запад творчески подходит к технологическому розыгрышу военных ударов по различным стратегическим объектам. Они постоянно повышают градус, это все сказывается на информационном поле, и в этом плане у меня складывается впечатление, что идет игра на повышение, и не только вокруг АЭС, но и в вопросе поставок вооружений", – добавил аналитик.Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20220819/zapad-balansiruet-na-grani--patrushev-1124216783.html
https://crimea.ria.ru/20220819/perekhvatit-vse-nerealno---rogov-ob-usilenii-zaschity-zaes-1124217454.html
https://crimea.ria.ru/20220818/ukrainskie-voyska-obstrelivayut-energodar-iz-tyazheloy-artillerii---vlasti-1124214956.html
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запорожская область, украина, нато, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение

Политолог Ирхин: ЗАЭС может стать триггером вмешательства НАТО в конфликт на Украине

13:28 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возможная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается обстрелам со стороны украинских войск, может стать триггером интернационализации конфликта на Украине, вплоть до вмешательства в него стран НАТО, считает доктор политических наук Александр Ирхин.
По словам эксперта, ЗАЭС – своего рода гамбит в большой военно-политической игре на Украине: Киев отдал станцию под контроль российских сил, при этом РФ получила в руки "крайне неудобный и нестабильный фактор".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Запад балансирует на грани – Патрушев
"АЭС позволяет интернационализировать этот конфликт, ускорить различные негативные для России последствия, потому что любая утечка радиации – это вопрос глобальной безопасности. Такая утечка может стать триггером различных процессов, вплоть до вмешательства стран НАТО. Могут так красиво обыграть ситуацию на разных международных площадках, что украинский конфликт выйдет на новый масштаб", – сказал Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению политолога, в ближайшее время вряд ли произойдут "какие-то резкие движения" вокруг Запорожской АЭС, однако градус напряжения будет постоянно возрастать.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС
"Запад творчески подходит к технологическому розыгрышу военных ударов по различным стратегическим объектам. Они постоянно повышают градус, это все сказывается на информационном поле, и в этом плане у меня складывается впечатление, что идет игра на повышение, и не только вокруг АЭС, но и в вопросе поставок вооружений", – добавил аналитик.
Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 23:23
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелой артиллерии - власти
С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
 
Радио "Спутник в Крыму"Запорожская областьУкраинаНАТОРоссийская Федерация (Россия, РФ)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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