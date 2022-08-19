https://crimea.ria.ru/20220819/erdogan-planiruet-obsudit-s-putinym-situatsiyu-na-zaes-1124220976.html

Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС

Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является угрозой, на которую должна реагировать МАГАТЭ. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган и... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T13:42

2022-08-19T13:42

2022-08-19T13:42

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

в мире

запорожская область

турция

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является угрозой, на которую должна реагировать МАГАТЭ. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган и выразил намерение обсудить вопросы безопасности объекта с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.По его словам, Анкара не может оставаться в стороне от проблемы, которую турецкий лидер планирует обсудить с президентом РФ:Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут. В частности Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. С июля 2022 года объект подвергается регулярным атакам со стороны Украины.О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20220819/chto-takoe-khranilische-yadernykh-otkhodov-i-chem-grozit-ego-povrezhdenie-1124218321.html

https://crimea.ria.ru/20220819/itogi-vstrechi-erdogana-i-zelenskogo--otsenka-politologa-1124217164.html

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запорожская область

турция

российская федерация (россия, рф)

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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), в мире, запорожская область, турция, российская федерация (россия, рф)