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Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС
Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС
Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является угрозой, на которую должна реагировать МАГАТЭ. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган и... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T13:42
2022-08-19T13:42
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
в мире
запорожская область
турция
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является угрозой, на которую должна реагировать МАГАТЭ. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган и выразил намерение обсудить вопросы безопасности объекта с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.По его словам, Анкара не может оставаться в стороне от проблемы, которую турецкий лидер планирует обсудить с президентом РФ:Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут. В частности Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. С июля 2022 года объект подвергается регулярным атакам со стороны Украины.О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20220819/chto-takoe-khranilische-yadernykh-otkhodov-i-chem-grozit-ego-povrezhdenie-1124218321.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), в мире, запорожская область, турция, российская федерация (россия, рф)
Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС

Тайип Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

13:42 19.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является угрозой, на которую должна реагировать МАГАТЭ. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган и выразил намерение обсудить вопросы безопасности объекта с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
"Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это", - цитирует агентство Эрдогана.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
12:02
Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение
По его словам, Анкара не может оставаться в стороне от проблемы, которую турецкий лидер планирует обсудить с президентом РФ:
"Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - сказал Эрдоган журналистам по итогам визита во Львов.
Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут. В частности Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
11:07Радио "Спутник в Крыму"
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. С июля 2022 года объект подвергается регулярным атакам со стороны Украины.
О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
10:53
Запад балансирует на грани – Патрушев
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)В миреЗапорожская областьТурцияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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