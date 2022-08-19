Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС
Тайип Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является угрозой, на которую должна реагировать МАГАТЭ. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган и выразил намерение обсудить вопросы безопасности объекта с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
"Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это", - цитирует агентство Эрдогана.
По его словам, Анкара не может оставаться в стороне от проблемы, которую турецкий лидер планирует обсудить с президентом РФ:
"Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - сказал Эрдоган журналистам по итогам визита во Львов.
Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут. В частности Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. С июля 2022 года объект подвергается регулярным атакам со стороны Украины.
О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.