https://crimea.ria.ru/20220818/zelenskiy-obsudil-s-erdoganom-produktovuyu-sdelku-i-situatsiyu-vokrug-zaes-1124213126.html

Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС

Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T19:31

2022-08-18T19:31

2022-08-18T19:05

владимир зеленский (президент украины)

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган