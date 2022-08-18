Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220818/zelenskiy-obsudil-s-erdoganom-produktovuyu-sdelku-i-situatsiyu-vokrug-zaes-1124213126.html
Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС
Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС
Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T19:31
2022-08-18T19:05
владимир зеленский (президент украины)
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1e/1123099522_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_7e7877d2256a97cb9eaeea070145f074.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1e/1123099522_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_08770b2717080a939aa05d8650fd539c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган
Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС

Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС

19:31 18.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество.
"Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
 
Владимир Зеленский (президент Украины)Реджеп Тайип Эрдоган
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:53Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача
20:12Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ
19:31Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС
19:19Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр
18:10Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной
17:45НАТО готов вмешаться в конфликт между Сербией и Косово
17:15Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
17:01Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
16:57Ливни подтопили два населенных пункта в Черноморском районе
16:54США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России
16:17Ялта снова тонет – за три часа выпало почти две месячные нормы осадков
16:03В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян
15:51В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
15:42Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России
15:36В Крыму объяснили появление столба дыма на западе полуострова
15:27К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
15:14В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
14:52В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
14:40В Херсонской области назначены новые управленцы из России
14:32Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
Лента новостейМолния