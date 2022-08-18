https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-predlagayut-vvesti-rezhim-tishiny-vokrug-zaes-1124206193.html

Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС

Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС

Власти Запорожской военно-гражданской администрации предлагают ввести режим тишины, чтобы остановить обстрелы со стороны ВСУ Запорожской атомной электростанции. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T12:17

2022-08-18T12:17

2022-08-18T12:17

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

авторы

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Власти Запорожской военно-гражданской администрации предлагают ввести режим тишины, чтобы остановить обстрелы со стороны ВСУ Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА Новости Крым рассказал член главного совета администрации области Владимир Рогов."Сейчас, пользуясь визитом Гутерриша (генерального секретаря ООН — ред.), я еще раз выступаю с инициативой объявить не демилитаризацию атомной станции, потому что люди без оружия не смогут ее охранять, а режим тишины. И за нарушение ввести конкретное наказание", — предложил Рогов.По его словам, это поможет исключить сомнения, что именно украинская армия обстреливает АЭС.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220818/kiev-gotovit-rezonansnuyu-provokatsiyu-na-zaes--minoborony-rf-1124203259.html

https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-tseli-vsu-na-zaes-1124205836.html

https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html

запорожская область

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), авторы, оон