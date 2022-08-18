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Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-predlagayut-vvesti-rezhim-tishiny-vokrug-zaes-1124206193.html
Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС
Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС
Власти Запорожской военно-гражданской администрации предлагают ввести режим тишины, чтобы остановить обстрелы со стороны ВСУ Запорожской атомной электростанции. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:17
2022-08-18T12:17
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
авторы
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Власти Запорожской военно-гражданской администрации предлагают ввести режим тишины, чтобы остановить обстрелы со стороны ВСУ Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА Новости Крым рассказал член главного совета администрации области Владимир Рогов."Сейчас, пользуясь визитом Гутерриша (генерального секретаря ООН — ред.), я еще раз выступаю с инициативой объявить не демилитаризацию атомной станции, потому что люди без оружия не смогут ее охранять, а режим тишины. И за нарушение ввести конкретное наказание", — предложил Рогов.По его словам, это поможет исключить сомнения, что именно украинская армия обстреливает АЭС.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220818/kiev-gotovit-rezonansnuyu-provokatsiyu-na-zaes--minoborony-rf-1124203259.html
https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-tseli-vsu-na-zaes-1124205836.html
https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html
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Сергей Жабин
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
запорожская область, всу (вооруженные силы украины), авторы, оон
Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС

Власти Запорожья настаивают на введении режима тишины на ЗАЭС и наказания за его нарушение

12:17 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Власти Запорожской военно-гражданской администрации предлагают ввести режим тишины, чтобы остановить обстрелы со стороны ВСУ Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА Новости Крым рассказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Сейчас, пользуясь визитом Гутерриша (генерального секретаря ООН — ред.), я еще раз выступаю с инициативой объявить не демилитаризацию атомной станции, потому что люди без оружия не смогут ее охранять, а режим тишины. И за нарушение ввести конкретное наказание", — предложил Рогов.
Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС
09:31
Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ
По его словам, это поможет исключить сомнения, что именно украинская армия обстреливает АЭС.
"Мы же прекрасно знаем, что режим тишины нарушают только боевики Зеленского, это именно они наносят удары по атомной станции. Это очевидно и известно всем. Именно это Гутерриш никак не может сказать вслух", — заявил он.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:57Новая жизнь на освобожденных территориях
Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС
В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:02
На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)АвторыООН
 
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