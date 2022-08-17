Главные события и заявления дня: 17 августа
Главные события и заявления среды, 17 августа
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция беркут омон росгвардия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым нейтрализовали курируемую с Украины ячейку запрещенной в России террористической организации из шести человек. На севере Крыма сохраняется риск повторного возгорания и детонации боеприпасов. Киев угрожает повторением диверсий в Крыму и снова грозится разрушить Крымский мост. Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя. Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО
Владимир Зеленский заявил, что заранее знал от США о подготовке спецоперации и специально не стал реагировать на предупреждение, поскольку это могло бы "погубить страну" и спровоцировать массовую панику.
В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить
Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост был построен незаконно и является воротами для снабжения российской армии. В связи с этим, по его словам, Украина рассматривает мост как законную военную цель. Какие особенности Крымского моста не позволят украинским военным вывести его из строя, нам рассказал политолог Денис Батурин.
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявили в офисе украинского президента Зеленского, и прогнозировали "больше таких случае" в ближайшие два-три месяца. Однако Украина не берет на себя ответственность за уже случившиеся акты диверсии.
По мнению ветерана ФСО, специалиста в вопросах прогнозирования, подполковника запаса Василия Кашканова, угрозы киевского режима – часть информационной войны и один из способов поднять боевой дух ВСУ, которые терпят поражение на фронте.
В Крыму раскрыли курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины. Сообщается, что законспирированная ячейка состояла из шести граждан России. Они распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Работу ячейки координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.
Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма
В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов продолжается тление очагов, к ликвидации последствий возгорания привлекут два вертолета. Сейчас на месте работают следователи, после завершения их работы 15 групп комиссии начнут прием заявлений на компенсацию от местных жителей. Она составит от 10 до 100 тысяч, в зависимости от степени повреждения имущества.
Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя находится в числе лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за первое полугодие 2022 года. При этом, прошлый год стал самым успешным по результативности госпрограммы, и в этом году темпы не снижаются.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации