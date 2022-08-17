https://crimea.ria.ru/20220817/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-avgusta-1124202067.html

Главные события и заявления дня: 17 августа

Главные события и заявления дня: 17 августа - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Главные события и заявления дня: 17 августа

На территории Республики Крым нейтрализовали курируемую с Украины ячейку запрещенной в России террористической организации из шести человек. На севере Крыма... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T22:02

2022-08-17T22:02

2022-08-17T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым нейтрализовали курируемую с Украины ячейку запрещенной в России террористической организации из шести человек. На севере Крыма сохраняется риск повторного возгорания и детонации боеприпасов. Киев угрожает повторением диверсий в Крыму и снова грозится разрушить Крымский мост. Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя. Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВОВладимир Зеленский заявил, что заранее знал от США о подготовке спецоперации и специально не стал реагировать на предупреждение, поскольку это могло бы "погубить страну" и спровоцировать массовую панику.В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушитьСоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост был построен незаконно и является воротами для снабжения российской армии. В связи с этим, по его словам, Украина рассматривает мост как законную военную цель. Какие особенности Крымского моста не позволят украинским военным вывести его из строя, нам рассказал политолог Денис Батурин.Киев угрожает повторением диверсий в КрымуКиев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявили в офисе украинского президента Зеленского, и прогнозировали "больше таких случае" в ближайшие два-три месяца. Однако Украина не берет на себя ответственность за уже случившиеся акты диверсии. По мнению ветерана ФСО, специалиста в вопросах прогнозирования, подполковника запаса Василия Кашканова, угрозы киевского режима – часть информационной войны и один из способов поднять боевой дух ВСУ, которые терпят поражение на фронте.В Крыму раскрыли курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины. Сообщается, что законспирированная ячейка состояла из шести граждан России. Они распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Работу ячейки координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере КрымаВ Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов продолжается тление очагов, к ликвидации последствий возгорания привлекут два вертолета. Сейчас на месте работают следователи, после завершения их работы 15 групп комиссии начнут прием заявлений на компенсацию от местных жителей. Она составит от 10 до 100 тысяч, в зависимости от степени повреждения имущества.Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и СевастополяВице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя находится в числе лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за первое полугодие 2022 года. При этом, прошлый год стал самым успешным по результативности госпрограммы, и в этом году темпы не снижаются.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html

https://crimea.ria.ru/20220817/shkola-povrezhdena-pri-detonatsii-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-1124195430.html

https://crimea.ria.ru/20220817/tursezon-2022-v-krymu-i-sevastopole-mneniya-ekspertov-i-vlastey-1124198524.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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