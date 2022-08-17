https://crimea.ria.ru/20220817/aksenov-zayavil-o-riske-povtornogo-vozgoraniya-i-detonatsii-na-severe-kryma-1124193866.html

Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма

Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма

В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов продолжается тление очагов, к ликвидации последствий возгорания привлекут два вертолета. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T12:05

2022-08-17T12:05

2022-08-17T12:05

джанкой

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов продолжается тление очагов, к ликвидации последствий возгорания привлекут два вертолета. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Сейчас на месте работают следователи, после завершения их работы 15 групп комиссии начнут прием заявлений на компенсацию от местных жителей. Она составит от 10 до 100 тысяч, в зависимости от степени повреждения имущества."Выплаты по аналогии с Новофедоровкой составят 10, 50 и 100 тысяч, это плановые. Все, что внепланово, оценивает комиссия отдельно и дает свои предложения. Вчера поговорил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и замминистра по экономическому развитию РФ Сергеем Назаровым, и мы договорились, что в случае необходимости федеральный центр окажет помощь", - добавил он.Степень повреждения домов еще уточняется, среди них есть и жилье военнослужащих, уточнил Аксенов. В ближайшие дни в пострадавших районах пройдет субботник – около 400-500 человек будут помогать местным жителям с уборкой последствий разрывов боеприпасов.Сенатор призвал нанести "убедительные удары" в ответ на диверсию в Крым >>На данный момент в пунктах временного размещения находятся 170 человек. Их поселили на базе учебных учреждений в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах. Все остальные жители находятся у родных и близких.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html

https://crimea.ria.ru/20220816/video-s-mesta-chp-v-krymu-vzryvy-v-dzhankoe-1124181834.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, происшествия