Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма
Глава Крыма Аксенов заявил, что в Джанкойском районе сохраняется риск повторной детонации
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов продолжается тление очагов, к ликвидации последствий возгорания привлекут два вертолета. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Последняя детонация была сегодня в 8:15-8:20. Мы только что смотрели с квадрокоптера, там еще тлеет два небольших очага, есть риски возгорания и детонации. Будет выделено два пожарных вертолета МЧС и Росгвардии. Ориентировочно до 14 часов планируем поднять в воздух всю технику и закончить тушение пожара. Вертолет поднимет люльку с водой, заходы с Северо-Крымского канала сделаем, и надеемся, что ликвидируем очаги к 14:00", - заявил он.
Сейчас на месте работают следователи, после завершения их работы 15 групп комиссии начнут прием заявлений на компенсацию от местных жителей. Она составит от 10 до 100 тысяч, в зависимости от степени повреждения имущества.
"Выплаты по аналогии с Новофедоровкой составят 10, 50 и 100 тысяч, это плановые. Все, что внепланово, оценивает комиссия отдельно и дает свои предложения. Вчера поговорил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и замминистра по экономическому развитию РФ Сергеем Назаровым, и мы договорились, что в случае необходимости федеральный центр окажет помощь", - добавил он.
Степень повреждения домов еще уточняется, среди них есть и жилье военнослужащих, уточнил Аксенов. В ближайшие дни в пострадавших районах пройдет субботник – около 400-500 человек будут помогать местным жителям с уборкой последствий разрывов боеприпасов.
На данный момент в пунктах временного размещения находятся 170 человек. Их поселили на базе учебных учреждений в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах. Все остальные жители находятся у родных и близких.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
Вчера, 13:11Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое