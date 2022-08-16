https://crimea.ria.ru/20220816/senator-prizval-nanesti-ubeditelnye-udary-v-otvet-na-diversiyu-v-krymu-1124184618.html
Сенатор призвал нанести "убедительные удары" в ответ на диверсию в Крыму
Сенатор призвал нанести "убедительные удары" в ответ на диверсию в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Сенатор призвал нанести "убедительные удары" в ответ на диверсию в Крыму
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал нанести "очень убедительные удары" по украинским... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T15:09
2022-08-16T15:09
2022-08-16T15:09
специальная военная операция рф на украине
безопасность республики крым и севастополя
крым
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал нанести "очень убедительные удары" по украинским неонацистам после диверсии в Крыму, поскольку речь идет о защите суверенитета РФ.Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского районе произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. Два человека получили травмы, один из них госпитализирован.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.В Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пятикилометровую зону в зоне происшествия оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.Власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка в Кировском районе, далее люди будут ехать на автобусах.
https://crimea.ria.ru/20220816/rezhim-chs-vveden-posle-diversii-v-dzhankoyskom-rayone-1124183032.html
https://crimea.ria.ru/20220816/tysyachi-evakuirovany-desyatki-v-podvalakh-chto-proiskhodit-pod-dzhankoem-1124182316.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, безопасность республики крым и севастополя, крым, джанкой
Сенатор призвал нанести "убедительные удары" в ответ на диверсию в Крыму
Сенатор Клишас: Россия должна нанести убедительные удары в ответ на диверсию в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал нанести "очень убедительные удары" по украинским неонацистам после диверсии в Крыму, поскольку речь идет о защите суверенитета РФ.
"Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета", – написал Клишас в своем Telegram-канале.
Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского районе произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. Два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.
В Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пятикилометровую зону в зоне происшествия оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.
Власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка в Кировском районе, далее люди будут ехать на автобусах.