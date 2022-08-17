https://crimea.ria.ru/20220817/zelenskiy-zayavil-chto-kiev-namerenno-ignoriroval-preduprezhdeniya-ob-svo-1124190937.html

Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО

Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО

Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее знал от США о подготовке спецоперации и специально не стал реагировать на предупреждение, поскольку это могло бы... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T09:06

2022-08-17T09:06

2022-08-17T09:06

специальная военная операция рф на украине

владимир зеленский (президент украины)

украина

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1e/1123099522_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_eea418f5c151b0813bd157d18fcf803e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее знал от США о подготовке спецоперации и специально не стал реагировать на предупреждение, поскольку это могло бы "погубить страну" и спровоцировать массовую панику. Об этом со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Washington Post сообщает Радио Sputnik.Журналисты в ответ на это отметили, что некоторые граждане Украины обвиняют Зеленского в том, что из-за такого подхода страна оказалась не готовой к полномасштабному конфликту. Они подчеркнули, что если бы жителей заранее предупредили и эвакуировали их из прифронтовой зоны, это позволило бы избежать тысяч жертв и потери больших территорий.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Военный эксперт назвал конечную цель спецоперации РФ на Украине >>Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html

https://crimea.ria.ru/20220705/ukraina-vynuzhdaet-rf-prodolzhat-spetsoperatsiyu-za-territoriey-donbassa-1123753340.html

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, владимир зеленский (президент украины), украина, российская федерация (россия, рф)