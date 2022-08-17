https://crimea.ria.ru/20220817/zelenskiy-zayavil-chto-kiev-namerenno-ignoriroval-preduprezhdeniya-ob-svo-1124190937.html
Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО
Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО
Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее знал от США о подготовке спецоперации и специально не стал реагировать на предупреждение, поскольку это могло бы... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T09:06
2022-08-17T09:06
2022-08-17T09:06
специальная военная операция рф на украине
владимир зеленский (президент украины)
украина
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее знал от США о подготовке спецоперации и специально не стал реагировать на предупреждение, поскольку это могло бы "погубить страну" и спровоцировать массовую панику. Об этом со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Washington Post сообщает Радио Sputnik.Журналисты в ответ на это отметили, что некоторые граждане Украины обвиняют Зеленского в том, что из-за такого подхода страна оказалась не готовой к полномасштабному конфликту. Они подчеркнули, что если бы жителей заранее предупредили и эвакуировали их из прифронтовой зоны, это позволило бы избежать тысяч жертв и потери больших территорий.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Военный эксперт назвал конечную цель спецоперации РФ на Украине >>Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html
https://crimea.ria.ru/20220705/ukraina-vynuzhdaet-rf-prodolzhat-spetsoperatsiyu-za-territoriey-donbassa-1123753340.html
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, владимир зеленский (президент украины), украина, российская федерация (россия, рф)
Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО
Зеленский: мы не реагировали на предупреждения США о спецоперации, чтобы не вызвать панику
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее знал от США о подготовке спецоперации и специально не стал реагировать на предупреждение, поскольку это могло бы "погубить страну" и спровоцировать массовую панику. Об этом со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Washington Post сообщает Радио Sputnik.
"Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял семь миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло, то в октябре – не дай бог, в отопительный сезон, – ничего бы не осталось. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос", – заявил он.
Журналисты в ответ на это отметили, что некоторые граждане Украины обвиняют Зеленского в том, что из-за такого подхода страна оказалась не готовой к полномасштабному конфликту. Они подчеркнули, что если бы жителей заранее предупредили и эвакуировали их из прифронтовой зоны, это позволило бы избежать тысяч жертв и потери больших территорий.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.