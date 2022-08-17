https://crimea.ria.ru/20220817/veteran-fso-otsenil-ugrozy-iz-kieva-o-novykh-diversiyakh-v-krymu-1124195174.html
Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму
Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму
Диверсия в Джанкойском районе Крыма не имела критических последствий для российской военной инфраструктуры, однако сработала на достижение... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:32
2022-08-17T13:32
2022-08-17T13:32
украина
мнения
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Диверсия в Джанкойском районе Крыма не имела критических последствий для российской военной инфраструктуры, однако сработала на достижение информационно-пропагандистских целей Киева, который не достиг реальных успехов на фронте и вынужден любыми способами поднимать боевой дух ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.В среду английская The Guardian опубликовала статью, в которой советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляет, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые диверсионные атаки, подобные инциденту в Джанкойском районе, произошедшему накануне. При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за теракты.По мнению Кашканова, такие заявления являются частью информационной войны.По мнению эксперта, заявления о возможном повторении диверсий не нужно игнорировать, но и паниковать не следует."Скорее всего, всем эти руководят инструкторы из НАТО - они не дураки, там серьезные, подготовленные ребята. Но для нас это опыт. Сейчас делаются выводы и панику поднимать не стоит. Спецслужбы, армия - все работают. Да, к сожалению, есть уязвимые места, но я так полагаю, защита не только военных, но и гражданских объектов на территории Крыма будет значительно скорректирована и усилена", - считает он.Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма >>В том числе, контрольные меры усилены на пропускных пунктах в Крым со стороны Украины, уверен Кашканов."Конечно, расширение миграционного коридора с Украиной несет риски легального проникновения на территорию РФ вражеской агентуры. С другой стороны, мы проводим СВО, в ходе которой освобождаем граждан Украины от того нацистского режима. Мы не можем их подвести, не помочь им в чем-то. Я полагаю, сейчас специальными органами ведется работа по усилению контроля за миграционным потоком. Проводятся различные розыскные мероприятия в рамках противодействия ДРГ. Здесь надо подумать, соблюсти какой-то баланс интересов безопасности России, Крыма и интересов украинских граждан, ответственность за которых мы сейчас несем", - подчеркнул эксперт.При этом в текущей обстановке сами граждане также должны проявить повышенную бдительность, заметил он.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-kievu-ne-udastsya-razrushit-krymskiy-most--ekspert-1124192417.html
https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html
https://crimea.ria.ru/20220817/aksenov-zayavil-o-riske-povtornogo-vozgoraniya-i-detonatsii-na-severe-kryma-1124193866.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
украина, мнения, крым, безопасность республики крым и севастополя
Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму
Ветеран ФСО оценил заявление из офиса Зеленского о грядущих новых диверсиях в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Диверсия в Джанкойском районе Крыма
не имела критических последствий для российской военной инфраструктуры, однако сработала на достижение информационно-пропагандистских целей Киева, который не достиг реальных успехов на фронте и вынужден любыми способами поднимать боевой дух ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.
В среду английская The Guardian опубликовала статью, в которой советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляет, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые диверсионные атаки, подобные инциденту в Джанкойском районе, произошедшему накануне. При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за теракты.
По мнению Кашканова, такие заявления являются частью информационной войны.
"Крым находится в зоне основного внимания Украины. Прежде всего как символ свободы крымчан, которые в 2014 году сделали свой выбор в пользу возвращения в Россию. Такие символы сильно раздражают киевский режим, и им, конечно, хочется этот символ разрушить. Попутно идет достижение информационно-пропагандистских целей. При всей эпизодичной успешности работы украинских ДРГ, все таки, давайте скажем честно, какого-то критического ущерба для военной инфраструктуры они не имеют. Тут очень важна пропагандистская, агитационная направляющая. Им же нужно поднимать дух своих граждан, волей не волей оказавшихся на передовой", - говорит Кашканов.
По мнению эксперта, заявления о возможном повторении диверсий не нужно игнорировать, но и паниковать не следует.
"Скорее всего, всем эти руководят инструкторы из НАТО - они не дураки, там серьезные, подготовленные ребята. Но для нас это опыт. Сейчас делаются выводы и панику поднимать не стоит. Спецслужбы, армия - все работают. Да, к сожалению, есть уязвимые места, но я так полагаю, защита не только военных, но и гражданских объектов на территории Крыма будет значительно скорректирована и усилена", - считает он.
В том числе, контрольные меры усилены на пропускных пунктах в Крым со стороны Украины, уверен Кашканов.
"Конечно, расширение миграционного коридора с Украиной несет риски легального проникновения на территорию РФ вражеской агентуры. С другой стороны, мы проводим СВО, в ходе которой освобождаем граждан Украины от того нацистского режима. Мы не можем их подвести, не помочь им в чем-то. Я полагаю, сейчас специальными органами ведется работа по усилению контроля за миграционным потоком. Проводятся различные розыскные мероприятия в рамках противодействия ДРГ. Здесь надо подумать, соблюсти какой-то баланс интересов безопасности России, Крыма и интересов украинских граждан, ответственность за которых мы сейчас несем", - подчеркнул эксперт.
При этом в текущей обстановке сами граждане также должны проявить повышенную бдительность, заметил он.
"Я хочу отметить главное: крымчане и приезжающие туристы должны осознать определенные риски, которые существуют в связи с таким агрессивным поведением украинской стороны. Прежде всего, мобилизоваться в плане собственной дисциплины, внимания, ответственности. Максимально быть собранными, не поддаваться ни панике, ни пропаганде, а адекватно оценивать ситуацию, ориентироваться на ту информацию, которая проходит по официальным каналам, и повышать свой общий образовательный уровень : исторические, географические и иные знания", - советует собеседник агентства.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.