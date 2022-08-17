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Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму

Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму

Диверсия в Джанкойском районе Крыма не имела критических последствий для российской военной инфраструктуры, однако сработала на достижение... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T13:32

2022-08-17T13:32

2022-08-17T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Диверсия в Джанкойском районе Крыма не имела критических последствий для российской военной инфраструктуры, однако сработала на достижение информационно-пропагандистских целей Киева, который не достиг реальных успехов на фронте и вынужден любыми способами поднимать боевой дух ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.В среду английская The Guardian опубликовала статью, в которой советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляет, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые диверсионные атаки, подобные инциденту в Джанкойском районе, произошедшему накануне. При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за теракты.По мнению Кашканова, такие заявления являются частью информационной войны.По мнению эксперта, заявления о возможном повторении диверсий не нужно игнорировать, но и паниковать не следует."Скорее всего, всем эти руководят инструкторы из НАТО - они не дураки, там серьезные, подготовленные ребята. Но для нас это опыт. Сейчас делаются выводы и панику поднимать не стоит. Спецслужбы, армия - все работают. Да, к сожалению, есть уязвимые места, но я так полагаю, защита не только военных, но и гражданских объектов на территории Крыма будет значительно скорректирована и усилена", - считает он.Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма >>В том числе, контрольные меры усилены на пропускных пунктах в Крым со стороны Украины, уверен Кашканов."Конечно, расширение миграционного коридора с Украиной несет риски легального проникновения на территорию РФ вражеской агентуры. С другой стороны, мы проводим СВО, в ходе которой освобождаем граждан Украины от того нацистского режима. Мы не можем их подвести, не помочь им в чем-то. Я полагаю, сейчас специальными органами ведется работа по усилению контроля за миграционным потоком. Проводятся различные розыскные мероприятия в рамках противодействия ДРГ. Здесь надо подумать, соблюсти какой-то баланс интересов безопасности России, Крыма и интересов украинских граждан, ответственность за которых мы сейчас несем", - подчеркнул эксперт.При этом в текущей обстановке сами граждане также должны проявить повышенную бдительность, заметил он.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

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https://crimea.ria.ru/20220817/aksenov-zayavil-o-riske-povtornogo-vozgoraniya-i-detonatsii-na-severe-kryma-1124193866.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

украина, мнения, крым, безопасность республики крым и севастополя