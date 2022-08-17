Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:57
2022-08-17T12:26
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122475540_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_566e5694218d7f0118e99f908ef3a80c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС &gt;&gt;По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122475540_0:0:1286:964_1920x0_80_0_0_f49a2b8803d1821209660c8ebd66c6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ: в Крыму пресечена деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

11:57 17.08.2022 (обновлено: 12:26 17.08.2022)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
ФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.
"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", - говорится в пресс-релизе.
По данным ФСБ, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.
ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС >>
По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.
Патруль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 16:07
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
12:27Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
12:05Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма
11:57В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
11:44В Минэкономразвития назвали новых кредиторов СЭЗ Крыма
11:42Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
11:34Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
11:16В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов
11:15Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт
10:48В Симферополе десятки улиц останутся без света из-за ремонта
10:13Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
10:02Что сейчас происходит в Джанкойском районе
09:53Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
09:49В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить
09:38Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки
09:26Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти
09:06Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО
08:55В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога
08:23В Севастополе виновниками ДТП все чаще становятся молодые водители
08:11Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму
Лента новостейМолния