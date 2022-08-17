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В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:57
2022-08-17T11:57
2022-08-17T12:26
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС >>По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
ФСБ: в Крыму пресечена деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
11:57 17.08.2022 (обновлено: 12:26 17.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.
"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", - говорится в пресс-релизе.
По данным ФСБ, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.
По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации