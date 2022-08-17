https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html

В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022

В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T11:57

2022-08-17T11:57

2022-08-17T12:26

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Силовики в Крыму нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС >>По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия