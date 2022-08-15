https://crimea.ria.ru/20220815/rezhim-tishiny-predlozhili-obyavit-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124163411.html
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
Режим тишины необходимо объявить вокруг Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление члена главного... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T09:02
2022-08-15T09:02
2022-08-15T09:02
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
в мире
специальная военная операция рф на украине
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Режим тишины необходимо объявить вокруг Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Вместе с прекращением любых действий вокруг АЭС он предложил ввести жесткие санкции за ее обстрелы.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую инициирует генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Сейчас российские военные ее охраняют. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал создание вокруг электростанции зоны, запретной для вооруженных сил.Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС >>С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html
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запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), в мире, специальная военная операция рф на украине, оон
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
Власти Запорожской области предложили объявить вокруг ЗАЭС режим тишины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Режим тишины необходимо объявить вокруг Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
Вместе с прекращением любых действий вокруг АЭС он предложил ввести жесткие санкции за ее обстрелы.
"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", — заявил Рогов.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую инициирует генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Сейчас российские военные ее охраняют. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал создание вокруг электростанции зоны, запретной для вооруженных сил.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля
пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля
атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа
выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа
украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа
на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов
на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.