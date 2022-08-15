Рейтинг@Mail.ru
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220815/rezhim-tishiny-predlozhili-obyavit-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124163411.html
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
Режим тишины необходимо объявить вокруг Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление члена главного... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T09:02
2022-08-15T09:02
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
в мире
специальная военная операция рф на украине
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124140896_0:152:3088:1889_1920x0_80_0_0_0b052b8103204d8f1e24e4d7777408e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Режим тишины необходимо объявить вокруг Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Вместе с прекращением любых действий вокруг АЭС он предложил ввести жесткие санкции за ее обстрелы.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую инициирует генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Сейчас российские военные ее охраняют. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал создание вокруг электростанции зоны, запретной для вооруженных сил.Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС &gt;&gt;С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html
https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124140896_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_0f4c4b8c76668d5a6a698a8d02c95ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, всу (вооруженные силы украины), в мире, специальная военная операция рф на украине, оон
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС

Власти Запорожской области предложили объявить вокруг ЗАЭС режим тишины

09:02 15.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Режим тишины необходимо объявить вокруг Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
Вместе с прекращением любых действий вокруг АЭС он предложил ввести жесткие санкции за ее обстрелы.
"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", — заявил Рогов.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую инициирует генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Сейчас российские военные ее охраняют. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал создание вокруг электростанции зоны, запретной для вооруженных сил.
Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС >>
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 09:20
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 17:39
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
 
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреСпециальная военная операция РФ на УкраинеООН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Угрожал жене и бил детей: крымчанин предстанет перед судом
10:47COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
10:40Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
10:24В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
10:19Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
10:13Под Саками МЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
09:44Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
09:16Трагедия в Ереване: число погибших при взрыве в ТЦ выросло до шести
09:02Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
08:53Ученые назвали суперполезный продукт, который все обычно выкидывают
08:34Население Земли достигло восьми млрд человек
08:12Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог
07:53Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости
07:22Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
07:01Эксперт перечислила "подводные камни" ипотеки
03:31Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
00:01Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 15 августа
19:59Главные события и заявления дня: 14 августа
19:12Когда работа может довести до болезни — психолог
Лента новостейМолния