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Главные события и заявления дня: 14 августа

Главные события и заявления дня: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Главные события и заявления дня: 14 августа

В Ереване в ТЦ прогремели сильные взрывы. Новая делегация конгресса США приземлилась на Тайване. Восточноевропейские страны НАТО просят у США военной помощи. ВС РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T19:59

2022-08-14T19:59

2022-08-14T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Ереване в ТЦ прогремели сильные взрывы. Новая делегация конгресса США приземлилась на Тайване. Восточноевропейские страны НАТО просят у США военной помощи. ВС РФ освободили еще один населенный пункт под Харьковом. Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы в ЕреванеСильные взрывы прогремели в торговом центре "Сурмалу" в Ереване в воскресенье, часть здания обрушилась, под завалами еще могут находиться пострадавшие. К этому часу сообщается об одном погибшем и 51 пострадавшем, среди которых 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации, все остальные выписаны. В мэрии Еревана уточнили, что в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов.Визит конгрессменов США на ТайваньВ воскресенье на Тайвань прилетели американские конгрессмены. Делегация конгресса США из пяти представителей двух партий во главе с сенатором Эдом Марки встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.По данным Американского института на Тайване, в повестке - взаимоотношения США и Тайваня в области торговли и инвестиций, глобальной логистики, региональной безопасности и ряд других тем.Запрос восточноевропейских стран НАТО на оружиеВосточноевропейские страны НАТО просят у США военной помощи "в сдерживании России", пишет The Washington Post.По мнению восточноевропейских политиков, возглавляющих недружественные РФ страны, политика НАТО должна стать еще агрессивнее, при этом в статье отмечается, что по всей Европе уже дислоцированы около 100 тыс. американских военнослужащих, причем центр тяжести растет на востоке. Администрация Байдена в ответ обещает активизировать военные учения в странах Балтии и других государствах, "находящихся в пределах досягаемости российских войск", пишет издание.Освобождение еще одного населенного пункта под ХарьковомВ результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области, уничтожены около сотни националистов. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Мнение Рогова по ЗАЭСОстановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра, откуда ведется огонь. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он подчеркнул, что обстрелы ведутся ВСУ под кураторством и при прямой помощи США и Британии, о чем свидетельствуют многочисленные доказательства.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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