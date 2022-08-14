https://crimea.ria.ru/20220814/novaya-delegatsiya-kongressa-ssha-prizemlilas-na-tayvane-1124160970.html

Новая делегация конгресса США приземлилась на Тайване

Новая делегация конгресса США приземлилась на Тайване - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Новая делегация конгресса США приземлилась на Тайване

Делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прилетела на Тайвань. РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T16:11

2022-08-14T16:11

2022-08-14T16:11

ситуация на тайване

сша

китай

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прилетела на Тайвань.Как сообщает ТАСС, в состав миссии вошли пять политиков от республиканцев и демократов. Делегаты намерены встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетить банкет от имени руководителя внешнеполитического ведомства Джозефа У и побывать в местном парламенте.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Американский институт на Тайване, визит проходит "в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион".По данным ресурса, в повестке — взаимоотношения США И Тайваня в области торговли и инвестиций, глобальной логистики, региональной безопасности и ряд других тем.2 августа в рамках азиатского турне спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Суншань. На острове она пробыла менее суток, после чего улетела в Корею, назвав свой визит на Тайвань "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии". Визит Пелоси на Тайвань стал первым после посещения острова спикером палаты представителей США в 1997 году.Китай в тот же день анонсировал начало масштабных военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракет вокруг Тайваня, поскольку КНР считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с политиками и военными из стран, с которыми у КНР установлены дипломатические отношения.В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".Двумя днями спустя, с прибытием Пелоси в Японию, было заявлено о договоренностях США и Японии "поддерживать мир и стабильность" в Тайваньском проливе в связи с "провокационными действиями Китая".

ситуация на тайване

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, сша, китай, политика