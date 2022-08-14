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ВС РФ освободили еще один населенный пункт под Харьковом — МО РФ - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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ВС РФ освободили еще один населенный пункт под Харьковом — МО РФ
ВС РФ освободили еще один населенный пункт под Харьковом — МО РФ - РИА Новости Крым, 14.08.2022
ВС РФ освободили еще один населенный пункт под Харьковом — МО РФ
В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области, уничтожены около сотни... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T14:10
2022-08-14T14:10
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области, уничтожены около сотни националистов. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.По его словам, ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники. Ударами по расположению 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Белой Криницы и Белогорки Херсонской области - 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Срибного ДНР - до двухсот националистов и 15 единиц военной техники.Кроме того, уничтожена радиолокационная станция в Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановки ДНР и Искровки Кировоградской области, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатого. Поражены пять пунктов управления, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе."В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе Артемовска, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов на территории ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены в воздухе баллистическая ракета "Точка-У" над Лисичанском ЛНР и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска, Антоновки и Новой Каховки", - перечислил генерал-лейтенант.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html
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министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВС РФ освободили еще один населенный пункт под Харьковом — МО РФ

Минобороны РФ: ВС России освободили населенный пункт Уды Харьковской области

14:10 14.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области, уничтожены около сотни националистов. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
По его словам, ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники. Ударами по расположению 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Белой Криницы и Белогорки Херсонской области - 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Срибного ДНР - до двухсот националистов и 15 единиц военной техники.

"В районах Опытного и Первомайского ДНР более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих", - сообщил Конашенков.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция в Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановки ДНР и Искровки Кировоградской области, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатого. Поражены пять пунктов управления, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе.
"В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе Артемовска, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов на территории ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены в воздухе баллистическая ракета "Точка-У" над Лисичанском ЛНР и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска, Антоновки и Новой Каховки", - перечислил генерал-лейтенант.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.
Министерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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