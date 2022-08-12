https://crimea.ria.ru/20220812/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-12-avgusta-1124152004.html
Главные события и комментарии дня: 12 августа
Главные события и комментарии дня: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Главные события и комментарии дня: 12 августа
В России стартует новый этап продажи туров с кешбэком. Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС. В Крыму раскопали нетронутые... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T22:05
2022-08-12T22:05
2022-08-12T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В России стартует новый этап продажи туров с кешбэком. Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС. В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы. Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена. Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права. Коллективный иммунитет в России стремится к нулю.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый этап продажи туров по России с кешбэкомОчередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с октября.Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости.Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭСОдин из снарядов после обстрела ВСУ упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов Запорожской атомной электростанции, удары наносятся с помощью управляемых снарядов западного производства. У местных властей есть доказательства, что для атак по ЗАЭС применяются именно управляемые снаряды.В Крыму раскопали нетронутые скифские курганыВ Симферопольском районе Крыма, в районе села Перевальное обнаружены 35 скифских курганов, некоторые из них оказались нетронуты грабителями. Археологи завершили раскопки поселения поздней бронзы на участке строительства объездной дороги в Симферополе.Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усиленаГруппировка ПВО по защите Запорожской АЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины усилена и укрупнена.Первые жители Херсона получили российские номера на авто и праваВ Херсоне автовладельцам выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца. На память о знаковом событии первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции.Коллективный иммунитет в России стремится к нулюКоллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 8,6 до 7,4%, полную вакцинацию провели 89 423 801 раз. Вакцинацию от ковида первым компонентом провели 94 697 949 раз.
https://crimea.ria.ru/20220812/vsu-obstrelyali-selo-v-kurskoy-oblasti-1124144026.html
https://crimea.ria.ru/20220812/udary-kieva-po-zaes-tolkayut-mir-na-gran-yadernoy-katastrofy---nebenzya-1124143770.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество
Главные события и комментарии дня: 12 августа
Главные события и заявления пятницы, 12 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В России стартует новый этап продажи туров с кешбэком. Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС. В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы. Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена. Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права. Коллективный иммунитет в России стремится к нулю.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Новый этап продажи туров по России с кешбэком
Очередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа
, отправиться в поездку можно будет с октября.
Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости.
Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС
Один из снарядов после обстрела ВСУ упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов
Запорожской атомной электростанции, удары наносятся с помощью управляемых снарядов западного производства. У местных властей есть доказательства, что для атак по ЗАЭС применяются именно управляемые снаряды.
В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы
В Симферопольском районе Крыма, в районе села Перевальное обнаружены 35 скифских курганов
, некоторые из них оказались нетронуты грабителями. Археологи завершили раскопки поселения поздней бронзы на участке строительства объездной дороги в Симферополе.
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена
Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС
на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины усилена и укрупнена.
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права
В Херсоне автовладельцам выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца
. На память о знаковом событии первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции.
Коллективный иммунитет в России стремится к нулю
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился
с 8,6 до 7,4%, полную вакцинацию провели 89 423 801 раз. Вакцинацию от ковида первым компонентом провели 94 697 949 раз.