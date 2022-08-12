https://crimea.ria.ru/20220812/gruppirovka-pvo-vokrug-zaporozhskoy-aes-usilena--vlasti-regiona-1124149282.html

Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона

Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона

Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T15:34

2022-08-12T15:34

2022-08-12T15:35

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://crimea.ria.ru/20220812/ukrainskiy-snaryad-upal-v-10-metrakh-ot-khranilischa-yadernykh-otkhodov-na-zaes-1124146055.html

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запорожская область