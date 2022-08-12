Рейтинг@Mail.ru
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220812/gruppirovka-pvo-vokrug-zaporozhskoy-aes-usilena--vlasti-regiona-1124149282.html
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона
Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T15:34
2022-08-12T15:35
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124082599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_648f2ccf7bfb2b8389e35f1a71744d37.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://crimea.ria.ru/20220812/ukrainskiy-snaryad-upal-v-10-metrakh-ot-khranilischa-yadernykh-otkhodov-na-zaes-1124146055.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124082599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_866dad0402cde2ea0f3bc358692c9223.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область

Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона

15:34 12.08.2022 (обновлено: 15:35 12.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.
"Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому, то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается", - сказал Рогов в эфире "Первого канала".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
11:32
Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС
Запорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона
14:56Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA
14:44Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция
14:15В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы - что нашли
13:45Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки
13:22Потери ВСУ в Соледаре составили более 2 тысяч человек – Минобороны
12:32РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза
11:40В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся
11:32Украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС
11:15Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды
10:49Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа
10:36Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса
10:09В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19
10:03В Крыму жителя Симферополя осудили за убийство знакомой
10:03В Мариуполе до конца года построят 129 тыс. квадратов нового жилья
10:02Лучше Ниццы: неповторимая атмосфера элегантной роскоши в Ялте
09:54В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники
09:41ВСУ обстреляли село в Курской области
09:16Удары Киева по ЗАЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы - Небензя
08:59Володин: ответственность за обстрелы ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском
Лента новостейМолния