https://crimea.ria.ru/20220812/novyy-etap-prodazhi-turov-po-rossii-s-keshbekom-startuet-25-avgusta-1124144874.html

Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа

Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа

Очередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с октября. Об этом со ссылкой на премьер-министра РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T10:49

2022-08-12T10:49

2022-08-12T10:49

туризм

михаил мишустин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Очередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с октября. Об этом со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщает РИА Новости.В осеннем этапе продаж участвуют все регионы страны. Мишустин уточнил, что на круизы акция с кешбэком будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации."Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости", - напомнил он.Глава российского правительства предполагает, что возможностью отдохнуть с экономией воспользуются около 600 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20220708/zapolnit-krym-v-gosdume-predlagayut-avto-keshbek-i-dostavku-po-vode-1123776110.html

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михаил мишустин, общество