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Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Туризм
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Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа
Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа
Очередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с октября. Об этом со ссылкой на премьер-министра РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T10:49
2022-08-12T10:49
туризм
михаил мишустин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Очередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с октября. Об этом со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщает РИА Новости.В осеннем этапе продаж участвуют все регионы страны. Мишустин уточнил, что на круизы акция с кешбэком будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации."Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости", - напомнил он.Глава российского правительства предполагает, что возможностью отдохнуть с экономией воспользуются около 600 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20220708/zapolnit-krym-v-gosdume-predlagayut-avto-keshbek-i-dostavku-po-vode-1123776110.html
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михаил мишустин, общество
Новый этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа

10:49 12.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Очередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с октября. Об этом со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщает РИА Новости.
"Хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку", - сказал Мишустин.
В осеннем этапе продаж участвуют все регионы страны. Мишустин уточнил, что на круизы акция с кешбэком будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации.
"Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости", - напомнил он.
Глава российского правительства предполагает, что возможностью отдохнуть с экономией воспользуются около 600 тысяч человек.
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