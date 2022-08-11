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Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших
Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших
В четверг в Новофедоровке убрали нависшие балконы и окна, отремонтировали кровли в домах, поврежденных взрывами, а также приняли заявления на выплаты от... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T21:58
2022-08-11T21:59
крым
юрий гоцанюк
происшествия
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг- РИА Новости Крым. В четверг в Новофедоровке убрали нависшие балконы и окна, отремонтировали кровли в домах, поврежденных взрывами, а также приняли заявления на выплаты от жителей. Об этом сообщил премьер Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министрами и ответственными за решение проблем жителей поселка.Ранее в МЧС Крыма сообщали, что сегодня на месте работали 332 спасателя и 55 единиц техники. В течение дня с помощью специализированной техники был обеспечен доступ в квартиры и помещения с деформированными дверями. Всего для ликвидации последствий происшествия задействованы .По словам Гоцанюка, уже приняты 155 заявлений на выплаты от пострадавших, а завтра заработает отделение банка для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить деньги. Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнял, что жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело и введен режим ЧС.
https://crimea.ria.ru/20220811/bolee-300-sotrudnikov-mchs-likvidiruyut-posledstviya-vzryvov-v-novofedorovke-1124141333.html
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крым, юрий гоцанюк, происшествия, взрывы в новофедоровке, новофедоровка
Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших

Гоцанюк: в четврег принято 155 заявлений от пострадавших при взрывах в Новофедоровке

21:58 11.08.2022 (обновлено: 21:59 11.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушения Новофёдоровки после взрыва
Разрушения Новофёдоровки после взрыва - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг- РИА Новости Крым. В четверг в Новофедоровке убрали нависшие балконы и окна, отремонтировали кровли в домах, поврежденных взрывами, а также приняли заявления на выплаты от жителей. Об этом сообщил премьер Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министрами и ответственными за решение проблем жителей поселка.
Ранее в МЧС Крыма сообщали, что сегодня на месте работали 332 спасателя и 55 единиц техники. В течение дня с помощью специализированной техники был обеспечен доступ в квартиры и помещения с деформированными дверями. Всего для ликвидации последствий происшествия задействованы .
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
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Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
По словам Гоцанюка, уже приняты 155 заявлений на выплаты от пострадавших, а завтра заработает отделение банка для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить деньги.
"Сегодня в квартирах жителей были устранены нависшие балконы и окна. Также проведен ремонт 13 кровель. Завтра в Новофедоровке будет работать депутатский корпус республики, будет также привлечено 400 человек на субботник",- написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнял, что жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:30
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело и введен режим ЧС.
 
КрымЮрий ГоцанюкПроисшествияВзрывы в НовофедоровкеНовофедоровка
 
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