Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших
Гоцанюк: в четврег принято 155 заявлений от пострадавших при взрывах в Новофедоровке
21:58 11.08.2022 (обновлено: 21:59 11.08.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушения Новофёдоровки после взрыва
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг- РИА Новости Крым. В четверг в Новофедоровке убрали нависшие балконы и окна, отремонтировали кровли в домах, поврежденных взрывами, а также приняли заявления на выплаты от жителей. Об этом сообщил премьер Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министрами и ответственными за решение проблем жителей поселка.
Ранее в МЧС Крыма сообщали, что сегодня на месте работали 332 спасателя и 55 единиц техники. В течение дня с помощью специализированной техники был обеспечен доступ в квартиры и помещения с деформированными дверями. Всего для ликвидации последствий происшествия задействованы .
По словам Гоцанюка, уже приняты 155 заявлений на выплаты от пострадавших, а завтра заработает отделение банка для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить деньги.
"Сегодня в квартирах жителей были устранены нависшие балконы и окна. Также проведен ремонт 13 кровель. Завтра в Новофедоровке будет работать депутатский корпус республики, будет также привлечено 400 человек на субботник",- написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнял, что жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело и введен режим ЧС.