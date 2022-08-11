https://crimea.ria.ru/20220811/posledstviya-chp-v-novofedorvke-prinyato-155-zayavleniy-ot-postradavshikh-1124142736.html

Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших

Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших

В четверг в Новофедоровке убрали нависшие балконы и окна, отремонтировали кровли в домах, поврежденных взрывами, а также приняли заявления на выплаты от... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T21:58

2022-08-11T21:58

2022-08-11T21:59

крым

юрий гоцанюк

происшествия

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг- РИА Новости Крым. В четверг в Новофедоровке убрали нависшие балконы и окна, отремонтировали кровли в домах, поврежденных взрывами, а также приняли заявления на выплаты от жителей. Об этом сообщил премьер Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министрами и ответственными за решение проблем жителей поселка.Ранее в МЧС Крыма сообщали, что сегодня на месте работали 332 спасателя и 55 единиц техники. В течение дня с помощью специализированной техники был обеспечен доступ в квартиры и помещения с деформированными дверями. Всего для ликвидации последствий происшествия задействованы .По словам Гоцанюка, уже приняты 155 заявлений на выплаты от пострадавших, а завтра заработает отделение банка для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить деньги. Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнял, что жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело и введен режим ЧС.

https://crimea.ria.ru/20220811/bolee-300-sotrudnikov-mchs-likvidiruyut-posledstviya-vzryvov-v-novofedorovke-1124141333.html

https://crimea.ria.ru/20220810/skolko-poluchat-zhiteli-povrezhdennykh-iz-za-vzryvov-domov-v-novofedorovke-1124124896.html

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крым, юрий гоцанюк, происшествия, взрывы в новофедоровке, новофедоровка