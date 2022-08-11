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Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
Спасатели "КРЫМ-СПАС" третий день подряд работают в Новофедоровке, ликвидируя последствия взрывов на военном аэродроме. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T18:43
2022-08-11T18:43
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
мчс крыма
происшествия
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Спасатели "КРЫМ-СПАС" третий день подряд работают в Новофедоровке, ликвидируя последствия взрывов на военном аэродроме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке &gt;&gt;"Личный состав Евпаторийского, Симферопольского, Белогорского и Бахчисарайского отрядов ежедневно осуществляют обход прилегающей территории к воинской части, фиксируют и проводят разблокировку аварийных элементов строительных конструкций, очищают территорию от осколков стекла и другого опасного строительного мусора", — говорится в сообщении.Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220810/kak-zhivet-novofedorovka-posle-vzryva-den-vtoroy-1124128676.html
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взрывы в новофедоровке, новофедоровка, мчс крыма, происшествия, крым, безопасность республики крым и севастополя
Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке

Для ликвидации последствий взрывов в Новофедоровке задействованы более 300 сотрудников МЧС

18:43 11.08.2022
 
© МЧС Республики КрымСотрудники МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Спасатели "КРЫМ-СПАС" третий день подряд работают в Новофедоровке, ликвидируя последствия взрывов на военном аэродроме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке >>
"Личный состав Евпаторийского, Симферопольского, Белогорского и Бахчисарайского отрядов ежедневно осуществляют обход прилегающей территории к воинской части, фиксируют и проводят разблокировку аварийных элементов строительных конструкций, очищают территорию от осколков стекла и другого опасного строительного мусора", — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели с помощью специализированной техники обеспечивают доступ в квартиры и помещения с деформированными дверями. Всего для ликвидации последствий происшествия задействованы 332 человека и 55 единиц техники.
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
Разрушения Новофёдоровки после взрыва - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй
 
Взрывы в НовофедоровкеНовофедоровкаМЧС КрымаПроисшествияКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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