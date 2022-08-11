Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
Для ликвидации последствий взрывов в Новофедоровке задействованы более 300 сотрудников МЧС
© МЧС Республики КрымСотрудники МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Спасатели "КРЫМ-СПАС" третий день подряд работают в Новофедоровке, ликвидируя последствия взрывов на военном аэродроме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"Личный состав Евпаторийского, Симферопольского, Белогорского и Бахчисарайского отрядов ежедневно осуществляют обход прилегающей территории к воинской части, фиксируют и проводят разблокировку аварийных элементов строительных конструкций, очищают территорию от осколков стекла и другого опасного строительного мусора", — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели с помощью специализированной техники обеспечивают доступ в квартиры и помещения с деформированными дверями. Всего для ликвидации последствий происшествия задействованы 332 человека и 55 единиц техники.
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия была оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.