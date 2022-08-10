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Что происходит в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Что происходит в Новофедоровке
Что происходит в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Что происходит в Новофедоровке
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T20:01
2022-08-10T20:01
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
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Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.Что сейчас происходит в поселке - в репортаже РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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96
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что происходит в Новофедоровке
Что происходит в Новофедоровке
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взрывы в новофедоровке, новофедоровка, крым, видео
Что происходит в Новофедоровке
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
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Что происходит в Новофедоровке

20:01 10.08.2022
 
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Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
Что сейчас происходит в поселке - в репортаже РИА Новости Крым.
Взрывы в НовофедоровкеНовофедоровкаКрым
 
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Заголовок открываемого материала
20:01Что происходит в Новофедоровке 1:15
19:37Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС
19:01Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй
18:35Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке
17:44Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
17:26В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам
16:16Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ
15:20В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"
15:03Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет
14:25На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока
14:15Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда
13:44В Керчи "заминировали" поликлинику
13:30Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
13:15Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку
12:59ЧП на аэродроме в Новофедоровке: что известно к этому часу
12:49Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
12:46Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
12:45Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин
12:37ВС РФ уничтожили три самолета воздушных сил Украины — сводка МО
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