https://crimea.ria.ru/20220810/chto-proiskhodit-v-novofedorovke-1124129046.html
Что происходит в Новофедоровке
Что происходит в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Что происходит в Новофедоровке
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T20:01
2022-08-10T20:01
2022-08-10T20:01
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
крым
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Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.Что сейчас происходит в поселке - в репортаже РИА Новости Крым.
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Что происходит в Новофедоровке
Что происходит в Новофедоровке
2022-08-10T20:01
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PT1M15S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрывы в новофедоровке, новофедоровка, крым, видео
Что происходит в Новофедоровке
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
2022-08-10T20:01
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