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Главные события и комментарии дня: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 6 августа
Главные события и комментарии дня: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Главные события и комментарии дня: 6 августа
Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение палестино-израильского конфликта и выпуск более 70 ракет по Израилю с территории сектора Газа, а также результат разгула стихии в Крыму и задержание подозреваемой в осквернении Вечного огня в Керчи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Расстрел возле домаПокушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома.Чиновника госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. В субботу вечером он скончался.Попытка диверсии в Курской областиВ субботу утром в Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные.губернатор региона Роман Старовойт.Глава Курской области призвал местных жителей воздержаться от использования квадрокоптеров и предупредил, что в случае выявления их будут принудительно сажать.Ракетный удар по ИзраилюСвыше 70 ракет выпустили из Сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого анклава. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии Израиля.На фоне обострения палестино-израильского конфликта Москва призвала стороны вернуться к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.Уголовное дело за осквернение Вечного огняВ Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. 3 августа нетрезвая девушка забралась на постамент и танцевала там, после чего нарочно бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня.Следственный комитет по Крыму расценил ее действия как акт вандализма и возбудил уголовное дело.Разрушительная стихия в КрымуВ крымском курортном поселке Новый Свет прошел сильный ливень, в результате чего образовавшиеся потоки воды снесли подпорную стену. Бетонная конструкция обрушилась прямо на припаркованные возле нее автомобили.По предварительной информации, повреждения получили три легковых машины. Пострадавших нет.В субботу ливни с грозами обрушились также на Симферополь, Судак, Бахчисарайский район и другие муниципалитеты полуострова. Спасатели напоминают, что в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде, и призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, общество
Главные события и комментарии дня: 6 августа

Главные события, комментарии и заявления субботы, 6 августа

20:21 06.08.2022
 
© Сандро КирьяковОбрушение подпорной стенки в поселке Новый свет
Обрушение подпорной стенки в поселке Новый свет
© Сандро Кирьяков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение палестино-израильского конфликта и выпуск более 70 ракет по Израилю с территории сектора Газа, а также результат разгула стихии в Крыму и задержание подозреваемой в осквернении Вечного огня в Керчи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Расстрел возле дома
Покушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома.
"Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур. Неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", - сообщили в администрации ВГА.
Чиновника госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. В субботу вечером он скончался.
Попытка диверсии в Курской области
В субботу утром в Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные.
"Сегодня утром была пресечена попытка диверсии на курском аэродроме, где базируются военные и который сейчас закрыт для приема гражданских судов. Пострадавших и разрушений нет", - рассказал
губернатор региона Роман Старовойт.
Глава Курской области призвал местных жителей воздержаться от использования квадрокоптеров и предупредил, что в случае выявления их будут принудительно сажать.
Ракетный удар по Израилю
Свыше 70 ракет выпустили из Сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого анклава. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии Израиля.
"Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора", — говорится в заявлении.
На фоне обострения палестино-израильского конфликта Москва призвала стороны вернуться к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.
Уголовное дело за осквернение Вечного огня
В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. 3 августа нетрезвая девушка забралась на постамент и танцевала там, после чего нарочно бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня.
"Оперативниками установлено, что задержанная ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она созналась в содеянном, раскаялась и принесла извинения", - сообщили в республиканском МВД.
Следственный комитет по Крыму расценил ее действия как акт вандализма и возбудил уголовное дело.
Разрушительная стихия в Крыму
В крымском курортном поселке Новый Свет прошел сильный ливень, в результате чего образовавшиеся потоки воды снесли подпорную стену. Бетонная конструкция обрушилась прямо на припаркованные возле нее автомобили.
"Придавило камнями и повредило несколько автомобилей, поток грязи и воды унесло в море", - сообщил местный житель Александр Кирьяков.
По предварительной информации, повреждения получили три легковых машины. Пострадавших нет.
В субботу ливни с грозами обрушились также на Симферополь, Судак, Бахчисарайский район и другие муниципалитеты полуострова. Спасатели напоминают, что в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде, и призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.
 
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