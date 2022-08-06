https://crimea.ria.ru/20220806/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-6-avgusta-1124088260.html
Главные события и комментарии дня: 6 августа
Главные события и комментарии дня: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Главные события и комментарии дня: 6 августа
Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T20:21
2022-08-06T20:21
2022-08-06T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение палестино-израильского конфликта и выпуск более 70 ракет по Израилю с территории сектора Газа, а также результат разгула стихии в Крыму и задержание подозреваемой в осквернении Вечного огня в Керчи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Расстрел возле домаПокушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома.Чиновника госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. В субботу вечером он скончался.Попытка диверсии в Курской областиВ субботу утром в Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные.губернатор региона Роман Старовойт.Глава Курской области призвал местных жителей воздержаться от использования квадрокоптеров и предупредил, что в случае выявления их будут принудительно сажать.Ракетный удар по ИзраилюСвыше 70 ракет выпустили из Сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого анклава. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии Израиля.На фоне обострения палестино-израильского конфликта Москва призвала стороны вернуться к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.Уголовное дело за осквернение Вечного огняВ Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. 3 августа нетрезвая девушка забралась на постамент и танцевала там, после чего нарочно бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня.Следственный комитет по Крыму расценил ее действия как акт вандализма и возбудил уголовное дело.Разрушительная стихия в КрымуВ крымском курортном поселке Новый Свет прошел сильный ливень, в результате чего образовавшиеся потоки воды снесли подпорную стену. Бетонная конструкция обрушилась прямо на припаркованные возле нее автомобили.По предварительной информации, повреждения получили три легковых машины. Пострадавших нет.В субботу ливни с грозами обрушились также на Симферополь, Судак, Бахчисарайский район и другие муниципалитеты полуострова. Спасатели напоминают, что в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде, и призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество
Главные события и комментарии дня: 6 августа
Главные события, комментарии и заявления субботы, 6 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение палестино-израильского конфликта и выпуск более 70 ракет по Израилю с территории сектора Газа, а также результат разгула стихии в Крыму и задержание подозреваемой в осквернении Вечного огня в Керчи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Покушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома
.
"Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур. Неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", - сообщили в администрации ВГА.
Чиновника госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. В субботу вечером он скончался.
Попытка диверсии в Курской области
В субботу утром в Курской области пресекли попытку диверсии
на аэродроме, где дислоцируются военные.
"Сегодня утром была пресечена попытка диверсии на курском аэродроме, где базируются военные и который сейчас закрыт для приема гражданских судов. Пострадавших и разрушений нет", - рассказал
губернатор региона Роман Старовойт.
Глава Курской области призвал местных жителей воздержаться от использования квадрокоптеров и предупредил, что в случае выявления их будут принудительно сажать.
Свыше 70 ракет выпустили из Сектора Газа по территории Израиля
, часть из них упала на территории самого анклава. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии Израиля.
"Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора", — говорится в заявлении.
На фоне обострения палестино-израильского конфликта Москва призвала стороны вернуться к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния
и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.
Уголовное дело за осквернение Вечного огня
В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь
. 3 августа нетрезвая девушка забралась на постамент и танцевала там, после чего нарочно бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня.
"Оперативниками установлено, что задержанная ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она созналась в содеянном, раскаялась и принесла извинения", - сообщили в республиканском МВД.
Следственный комитет по Крыму расценил ее действия как акт вандализма и возбудил уголовное дело.
Разрушительная стихия в Крыму
В крымском курортном поселке Новый Свет прошел сильный ливень, в результате чего образовавшиеся потоки воды снесли подпорную стену
. Бетонная конструкция обрушилась прямо на припаркованные возле нее автомобили.
"Придавило камнями и повредило несколько автомобилей, поток грязи и воды унесло в море", - сообщил местный житель Александр Кирьяков.
По предварительной информации, повреждения получили три легковых машины. Пострадавших нет.
В субботу ливни с грозами обрушились также на Симферополь, Судак, Бахчисарайский район и другие муниципалитеты полуострова. Спасатели напоминают, что в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде, и призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.