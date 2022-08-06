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Главные события и комментарии дня: 6 августа

Главные события и комментарии дня: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Главные события и комментарии дня: 6 августа

Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T20:21

2022-08-06T20:21

2022-08-06T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Попытка диверсии на курском аэродроме с военными, покушение на заместителя главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура, обострение палестино-израильского конфликта и выпуск более 70 ракет по Израилю с территории сектора Газа, а также результат разгула стихии в Крыму и задержание подозреваемой в осквернении Вечного огня в Керчи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Расстрел возле домаПокушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома.Чиновника госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. В субботу вечером он скончался.Попытка диверсии в Курской областиВ субботу утром в Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные.губернатор региона Роман Старовойт.Глава Курской области призвал местных жителей воздержаться от использования квадрокоптеров и предупредил, что в случае выявления их будут принудительно сажать.Ракетный удар по ИзраилюСвыше 70 ракет выпустили из Сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого анклава. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии Израиля.На фоне обострения палестино-израильского конфликта Москва призвала стороны вернуться к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.Уголовное дело за осквернение Вечного огняВ Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. 3 августа нетрезвая девушка забралась на постамент и танцевала там, после чего нарочно бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня.Следственный комитет по Крыму расценил ее действия как акт вандализма и возбудил уголовное дело.Разрушительная стихия в КрымуВ крымском курортном поселке Новый Свет прошел сильный ливень, в результате чего образовавшиеся потоки воды снесли подпорную стену. Бетонная конструкция обрушилась прямо на припаркованные возле нее автомобили.По предварительной информации, повреждения получили три легковых машины. Пострадавших нет.В субботу ливни с грозами обрушились также на Симферополь, Судак, Бахчисарайский район и другие муниципалитеты полуострова. Спасатели напоминают, что в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде, и призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество