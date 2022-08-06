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Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь
Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь
Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T17:41
2022-08-06T17:41
политика
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".Ранее сообщалось, что свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. В 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.
https://crimea.ria.ru/20220806/po-izrailyu-vypustili-bolee-70-raket-1124084878.html
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политика, мария захарова
Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь

Захарова: Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность

17:41 06.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве серьезно обеспокоены новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории", - заявила она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
"Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", - добавила представитель МИД.
Ранее сообщалось, что свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. В 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.
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