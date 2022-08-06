https://crimea.ria.ru/20220806/moskva-prizvala-storony-palestino-izrailskogo-konflikta-prekratit-ogon-1124087512.html

Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь

Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь

Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T17:41

2022-08-06T17:41

2022-08-06T17:41

политика

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".Ранее сообщалось, что свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. В 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.

https://crimea.ria.ru/20220806/po-izrailyu-vypustili-bolee-70-raket-1124084878.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мария захарова