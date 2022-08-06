Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь
Захарова: Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве серьезно обеспокоены новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории", - заявила она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, такое развитие событий "чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
"Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", - добавила представитель МИД.
Ранее сообщалось, что свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. В 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП.