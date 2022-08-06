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По Израилю выпустили более 70 ракет
По Израилю выпустили более 70 ракет - РИА Новости Крым, 06.08.2022
По Израилю выпустили более 70 ракет
Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T11:01
2022-08-06T11:01
2022-08-06T11:01
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии Израиля сообщает РИА Новости.Представители в военных структурах сообщили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в Ашкелоне и Ашдоде.Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП. Людям не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Учебная деятельность также под запретом.Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов, которые пойдут в усиление войск Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления. В то же время минздрав анклава уже сообщает о жертвах и раненых.По их информации, в ходе израильского авиаудару по сектору Газа погибли 10 человек и ранены более 50. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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в мире
По Израилю выпустили более 70 ракет
Армия Израиля: из сектора Газа выпустили 71 ракету по территории страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии Израиля сообщает РИА Новости.
Представители в военных структурах сообщили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в Ашкелоне и Ашдоде.
"Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора", — говорится в заявлении.
Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП. Людям не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Учебная деятельность также под запретом.
Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов, которые пойдут в усиление войск Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления. В то же время минздрав анклава уже сообщает о жертвах и раненых.
По их информации, в ходе израильского авиаудару по сектору Газа погибли 10 человек и ранены более 50. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель
одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.