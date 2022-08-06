https://crimea.ria.ru/20220806/po-izrailyu-vypustili-bolee-70-raket-1124084878.html

По Израилю выпустили более 70 ракет

По Израилю выпустили более 70 ракет - РИА Новости Крым, 06.08.2022

По Израилю выпустили более 70 ракет

Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T11:01

2022-08-06T11:01

2022-08-06T11:01

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_aadf75de546d1cd0c97e1be372b3b8ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии Израиля сообщает РИА Новости.Представители в военных структурах сообщили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в Ашкелоне и Ашдоде.Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП. Людям не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Учебная деятельность также под запретом.Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов, которые пойдут в усиление войск Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления. В то же время минздрав анклава уже сообщает о жертвах и раненых.По их информации, в ходе израильского авиаудару по сектору Газа погибли 10 человек и ранены более 50. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире