Рейтинг@Mail.ru
По Израилю выпустили более 70 ракет - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220806/po-izrailyu-vypustili-bolee-70-raket-1124084878.html
По Израилю выпустили более 70 ракет
По Израилю выпустили более 70 ракет - РИА Новости Крым, 06.08.2022
По Израилю выпустили более 70 ракет
Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T11:01
2022-08-06T11:01
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_aadf75de546d1cd0c97e1be372b3b8ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии Израиля сообщает РИА Новости.Представители в военных структурах сообщили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в Ашкелоне и Ашдоде.Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП. Людям не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Учебная деятельность также под запретом.Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов, которые пойдут в усиление войск Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления. В то же время минздрав анклава уже сообщает о жертвах и раненых.По их информации, в ходе израильского авиаудару по сектору Газа погибли 10 человек и ранены более 50. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ec5d047867d2b8daea1f7233f4f82f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире
По Израилю выпустили более 70 ракет

Армия Израиля: из сектора Газа выпустили 71 ракету по территории страны

11:01 06.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосольство Израиля в Москве прекратило работу из-за забастовки дипломатов
Посольство Израиля в Москве прекратило работу из-за забастовки дипломатов - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свыше 70 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, часть из них упала на территории самого сектора. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии Израиля сообщает РИА Новости.
Представители в военных структурах сообщили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в Ашкелоне и Ашдоде.
"Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора", — говорится в заявлении.
Израильская армия ранее заявила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В связи с этим в 80-километровой зоне вокруг территории до вечера субботы действует режим ЧП. Людям не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Учебная деятельность также под запретом.
Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов, которые пойдут в усиление войск Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления. В то же время минздрав анклава уже сообщает о жертвах и раненых.
По их информации, в ходе израильского авиаудару по сектору Газа погибли 10 человек и ранены более 50. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.
 
В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник
13:02Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора
12:37В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи
12:27Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
12:02Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм
11:31Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение
11:01По Израилю выпустили более 70 ракет
10:35Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
10:14Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-Петри
09:31В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы
09:27Железнодорожный трафик в Крыму уже превысил показатель прошлого года
08:59Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение
08:27Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель
08:02Почему летом опасно пить пиво
03:02Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
22:04Главные события и комментарии дня: 5 августа
21:57Как пережить расставание – советы психолога
21:36Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС
Лента новостейМолния