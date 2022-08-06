https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html
Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора
Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора
В Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T13:02
2022-08-06T13:02
2022-08-06T13:04
специальная военная операция рф на украине
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Глава региона призвал местных жителей воздержаться от использования квадрокоптеров и предупредил, что в случае выявления их будут принудительно сажать.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220806/v-zaporozhe-nochyu-progremeli-silnye-vzryvy-1124084470.html
курская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, курская область
Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора
Губернатор Старовойт сообщил о попытке диверсии на курском аэродроме
13:02 06.08.2022 (обновлено: 13:04 06.08.2022)