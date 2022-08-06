https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html

Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора

Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора

В Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T13:02

2022-08-06T13:02

2022-08-06T13:04

специальная военная операция рф на украине

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме, где дислоцируются военные. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Глава региона призвал местных жителей воздержаться от использования квадрокоптеров и предупредил, что в случае выявления их будут принудительно сажать.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220806/v-zaporozhe-nochyu-progremeli-silnye-vzryvy-1124084470.html

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, курская область