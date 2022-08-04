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80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти
80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти - РИА Новости Крым, 04.08.2022
80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти
Около 80% жителей Херсонской области готовы проголосовать за вхождение в состав Российской Федерации на предстоящем референдуме, заявил замглавы... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T11:15
2022-08-04T11:15
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Около 80% жителей Херсонской области готовы проголосовать за вхождение в состав Российской Федерации на предстоящем референдуме, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов на встрече с жителями города Голая Пристань.По его словам, когда Херсонская область станет субъектом РФ, для региона начнется "другой отсчет времени".Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне" &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220723/v-khersone-proschayutsya-s-grabitelskimi-tarifami-na-zhkkh-1123934893.html
https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html
херсонская область
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херсонская область, российская федерация (россия, рф), общество
80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти

Стремоусов: около 80% жителей региона готовы голосовать на референдуме за вхождение в РФ

11:15 04.08.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Херсоне
Празднование Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Около 80% жителей Херсонской области готовы проголосовать за вхождение в состав Российской Федерации на предстоящем референдуме, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов на встрече с жителями города Голая Пристань.

"Херсонская область готовится к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Около 80% жителей Херсонщины готовы отдать свои голоса за возможность быть в составе единой России, неукоснительно следуя концепции "Объединяй и здравствуй", – приводит слова Стремоусова пресс-служба Херсонской ВГА.

По его словам, когда Херсонская область станет субъектом РФ, для региона начнется "другой отсчет времени".
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В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне" >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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