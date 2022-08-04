https://crimea.ria.ru/20220804/80-zhiteley-khersonschiny-gotovy-progolosovat-za-vkhozhdenie-v-rf--vlasti-1124060310.html

80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти

80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти - РИА Новости Крым, 04.08.2022

80% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти

Около 80% жителей Херсонской области готовы проголосовать за вхождение в состав Российской Федерации на предстоящем референдуме, заявил замглавы... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T11:15

2022-08-04T11:15

2022-08-04T11:15

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Около 80% жителей Херсонской области готовы проголосовать за вхождение в состав Российской Федерации на предстоящем референдуме, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов на встрече с жителями города Голая Пристань.По его словам, когда Херсонская область станет субъектом РФ, для региона начнется "другой отсчет времени".Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне" >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220723/v-khersone-proschayutsya-s-grabitelskimi-tarifami-na-zhkkh-1123934893.html

https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, российская федерация (россия, рф), общество