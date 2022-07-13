https://crimea.ria.ru/20220713/v-khersone-okonchatelno-snosyat-pamyatnik-nebesnoy-sotne-1123832686.html
В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне" - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
В центре Херсона окончательно демонтируют памятник "небесной сотне", который в 2014 установили местные украинские власти вместо разрушенного памятника Владимиру РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T16:11
2022-07-13T16:11
2022-07-13T16:11
херсонская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123832575_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_30aaaf46290d13ebd0644d6895416dcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В центре Херсона окончательно демонтируют памятник "небесной сотне", который в 2014 установили местные украинские власти вместо разрушенного памятника Владимиру Ленину. Об этом рассказала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.По словам Губаревой, "место на постаменте пока вакантно".Памятник Ленину на площади Свободы в Херсоне разрушили в феврале 2014 года местные сторонники "евромайдана". Позже на его месте националисты создали мемориал под названием "Слава Украине". На нем установили портреты так называемых "героев небесной сотни", а на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили флагшток с украинским флагом.Мемориал "Слава Украине" был частично демонтирован еще в апреле этого года, после того, как город освободили российские войска. В частности, местные жители сняли висящие там портреты "героев евромамайдана", убрали флаг Евросоюза и Украины и сняли фотографии так называемых "героев АТО", убивавших мирное население в Донбассе.
/20220609/khotyat-li-zhiteli-khersonskoy-oblasti-v-rossiyu--sotsopros-1123495623.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123832575_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69a8711fdc54d889ba597112d5573983.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, общество
В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
В Херсоне приступили к окончательному демонтажу памятника "небесной сотне"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В центре Херсона окончательно демонтируют памятник "небесной сотне", который в 2014 установили местные украинские власти вместо разрушенного памятника Владимиру Ленину. Об этом рассказала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
"В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый "памятник небесной сотне". Националисты в 2014 году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом", – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Губаревой, "место на постаменте пока вакантно".
Памятник Ленину на площади Свободы в Херсоне разрушили в феврале 2014 года местные сторонники "евромайдана". Позже на его месте националисты создали мемориал под названием "Слава Украине". На нем установили портреты так называемых "героев небесной сотни", а на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили флагшток с украинским флагом.
Мемориал "Слава Украине" был частично демонтирован еще в апреле этого года, после того, как город освободили российские войска. В частности, местные жители сняли висящие там портреты "героев евромамайдана", убрали флаг Евросоюза и Украины и сняли фотографии так называемых "героев АТО", убивавших мирное население в Донбассе.