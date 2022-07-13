https://crimea.ria.ru/20220713/v-khersone-okonchatelno-snosyat-pamyatnik-nebesnoy-sotne-1123832686.html

В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"

В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне" - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"

В центре Херсона окончательно демонтируют памятник "небесной сотне", который в 2014 установили местные украинские власти вместо разрушенного памятника Владимиру РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T16:11

2022-07-13T16:11

2022-07-13T16:11

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В центре Херсона окончательно демонтируют памятник "небесной сотне", который в 2014 установили местные украинские власти вместо разрушенного памятника Владимиру Ленину. Об этом рассказала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.По словам Губаревой, "место на постаменте пока вакантно".Памятник Ленину на площади Свободы в Херсоне разрушили в феврале 2014 года местные сторонники "евромайдана". Позже на его месте националисты создали мемориал под названием "Слава Украине". На нем установили портреты так называемых "героев небесной сотни", а на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили флагшток с украинским флагом.Мемориал "Слава Украине" был частично демонтирован еще в апреле этого года, после того, как город освободили российские войска. В частности, местные жители сняли висящие там портреты "героев евромамайдана", убрали флаг Евросоюза и Украины и сняли фотографии так называемых "героев АТО", убивавших мирное население в Донбассе.

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херсонская область

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херсонская область, общество