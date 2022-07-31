Атаку на Штаб ЧФ можно квалифицировать как терроризм — военный эксперт
Военный эксперт Горбачев назвал атаку на Штаб флота в Севастополе терроризмом
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Атаку на Штаб Черноморского флота в Севастополе можно квалифицировать как терроризм. Такое мнение РИА Новости Крым высказал капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
"Это беспринципный подход украинской стороны. Штаб находится в центре города, и реально это можно квалифицировать как терроризм. К сожалению, вся нынешняя киевская власть она вот такая", — уверен Горбачев.
Он также подчеркнул, что такие поступки направлены больше на создание психологического эффекта для пиара.
"Это психологический эффект. Они хотели привлечь внимание. День ВМФ, база Черноморского флота, мероприятия должны были проходить, хоть и в минимальном формате. В данном случае все отменено", — пояснил эксперт.
Горбачев также отметил, что если бы не кропотливая работа спецслужб России, провокаций могло бы быть больше. А в Крыму "в течение весеннего и половины летнего периода ничего подобного не происходило".
"Уверен, что эти безопасные месяцы были обеспечены благодаря их серьезной и кропотливой работе", — заключил капитан.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя.