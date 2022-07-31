https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html

Атаку на Штаб ЧФ можно квалифицировать как терроризм — военный эксперт

Атаку на Штаб ЧФ можно квалифицировать как терроризм — военный эксперт - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Атаку на Штаб ЧФ можно квалифицировать как терроризм — военный эксперт

Атаку на Штаб Черноморского флота в Севастополе можно квалифицировать как терроризм. Такое мнение РИА Новости Крым высказал капитан первого ранга запаса,... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T12:47

2022-07-31T12:47

2022-07-31T12:47

севастополь

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Атаку на Штаб Черноморского флота в Севастополе можно квалифицировать как терроризм. Такое мнение РИА Новости Крым высказал капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.Он также подчеркнул, что такие поступки направлены больше на создание психологического эффекта для пиара."Это психологический эффект. Они хотели привлечь внимание. День ВМФ, база Черноморского флота, мероприятия должны были проходить, хоть и в минимальном формате. В данном случае все отменено", — пояснил эксперт.Горбачев также отметил, что если бы не кропотливая работа спецслужб России, провокаций могло бы быть больше. А в Крыму "в течение весеннего и половины летнего периода ничего подобного не происходило"."Уверен, что эти безопасные месяцы были обеспечены благодаря их серьезной и кропотливой работе", — заключил капитан.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html

https://crimea.ria.ru/20220731/ataka-na-shtab-chf-byla-organizovana-iz-sevastopolya--senator-1124012967.html

https://crimea.ria.ru/20220731/v-sevastopole-otmenili-vse-publichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-vmf-1124011836.html

севастополь

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севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя