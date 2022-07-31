https://crimea.ria.ru/20220731/ataka-na-shtab-chf-byla-organizovana-iz-sevastopolya--senator-1124012967.html

Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор

Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор

Атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя, розыскные мероприятия уже проходят. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T11:52

2022-07-31T11:52

2022-07-31T11:52

севастополь

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

ольга ковитиди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012943_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_624bfad554e01218bbb835b4c21a477f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя, розыскные мероприятия уже проходят. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.В воскресенье на оперативном совещании власти города примут решение по возможному повышению уровня террористической безопасности.

https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), ольга ковитиди