Рейтинг@Mail.ru
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220731/ataka-na-shtab-chf-byla-organizovana-iz-sevastopolya--senator-1124012967.html
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
Атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя, розыскные мероприятия уже проходят. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T11:52
2022-07-31T11:52
севастополь
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
ольга ковитиди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012943_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_624bfad554e01218bbb835b4c21a477f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя, розыскные мероприятия уже проходят. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.В воскресенье на оперативном совещании власти города примут решение по возможному повышению уровня террористической безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012943_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dea2168ef4f84c6c9b434fa20625c303.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), ольга ковитиди
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор

Ковитиди: атака на Штаб ЧФ была совершена из Севастополя, к вечеру организаторов найдут

11:52 31.07.2022
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя, розыскные мероприятия уже проходят. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.
"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", — цитирует сенатора агентство.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.
Ситуация в Севастополе после атаки беспилотника на Штаб ЧФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:43
Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
В воскресенье на оперативном совещании власти города примут решение по возможному повышению уровня террористической безопасности.
 
СевастопольПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Ольга Ковитиди
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин
11:52Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
11:43Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
11:41Где в Крыму в воскресенье не будет воды
11:25Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину
11:03COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост
10:42Мужчина подорвался на украинской мине "Лепесток" в Донецке
10:28Крым накроют ливни с градом и шквал
10:06В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ
09:53Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
09:39Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе
09:12Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство
09:07На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта
08:46Когда одышка становится опасной
08:22Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать
08:01Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды
07:35Штаб ЧФ в Севастополе атакован беспилотником, ранены 5 человек
07:30День Военно-морского флота России. Историческая справка
03:30Главврач роддома в Крыму дал советы будущим мамам
00:01Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье
Лента новостейМолния