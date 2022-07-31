https://crimea.ria.ru/20220731/ataka-na-shtab-chf-byla-organizovana-iz-sevastopolya--senator-1124012967.html
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
Атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя, розыскные мероприятия уже проходят. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T11:52
2022-07-31T11:52
2022-07-31T11:52
севастополь
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Атака на Штаб Черноморского флота была организована из Севастополя, розыскные мероприятия уже проходят. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.В воскресенье на оперативном совещании власти города примут решение по возможному повышению уровня террористической безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), ольга ковитиди
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
Ковитиди: атака на Штаб ЧФ была совершена из Севастополя, к вечеру организаторов найдут