https://crimea.ria.ru/20220731/v-sevastopole-otmenili-vse-publichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-vmf-1124011836.html

В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ

В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ - РИА Новости Крым, 31.07.2022

В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ

В Севастополе отменили все публичные мероприятия, запланированные в День Военно-Морского Флота. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T10:06

2022-07-31T10:06

2022-07-31T10:06

севастополь

михаил развожаев

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили все публичные мероприятия, запланированные в День Военно-Морского Флота. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он также добавил, что сегодня в Севастополе проведут оперативное совещание из-за атаки беспилотника на штаб Черноморского флот, а детали ЧП будут сообщены уже правоохранительными органами по результатам проведения специальных мероприятий.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя