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В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ
В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ - РИА Новости Крым, 31.07.2022
В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ
В Севастополе отменили все публичные мероприятия, запланированные в День Военно-Морского Флота. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T10:06
2022-07-31T10:06
севастополь
михаил развожаев
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили все публичные мероприятия, запланированные в День Военно-Морского Флота. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он также добавил, что сегодня в Севастополе проведут оперативное совещание из-за атаки беспилотника на штаб Черноморского флот, а детали ЧП будут сообщены уже правоохранительными органами по результатам проведения специальных мероприятий.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ

Развожаев сообщил об отмене всех публичных мероприятий ко Дню ВМФ в городе

10:06 31.07.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевТерритория вокруг Штаба Черноморского флота в Севастополе, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
Территория вокруг Штаба Черноморского флота в Севастополе, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили все публичные мероприятия, запланированные в День Военно-Морского Флота. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Из соображений безопасности все мероприятия, которые были сегодня публичные запланированы в Севастополе, отменены. Единственная сейчас правильная тактика, чтобы обеспечить безопасность людей", — сказал губернатор Севастополя.
Он также добавил, что сегодня в Севастополе проведут оперативное совещание из-за атаки беспилотника на штаб Черноморского флот, а детали ЧП будут сообщены уже правоохранительными органами по результатам проведения специальных мероприятий.
"Сейчас проведем оперативное (заседание — ред.) штаба, будем принимать все необходимые меры. Поводов для паники никакой нет. Все под контролем", — заверил губернатор города.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.
Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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