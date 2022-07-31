В Севастополе отменили все публичные мероприятия ко Дню ВМФ
Развожаев сообщил об отмене всех публичных мероприятий ко Дню ВМФ в городе
© Telegram Михаил РазвожаевТерритория вокруг Штаба Черноморского флота в Севастополе, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили все публичные мероприятия, запланированные в День Военно-Морского Флота. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Из соображений безопасности все мероприятия, которые были сегодня публичные запланированы в Севастополе, отменены. Единственная сейчас правильная тактика, чтобы обеспечить безопасность людей", — сказал губернатор Севастополя.
Он также добавил, что сегодня в Севастополе проведут оперативное совещание из-за атаки беспилотника на штаб Черноморского флот, а детали ЧП будут сообщены уже правоохранительными органами по результатам проведения специальных мероприятий.
"Сейчас проведем оперативное (заседание — ред.) штаба, будем принимать все необходимые меры. Поводов для паники никакой нет. Все под контролем", — заверил губернатор города.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.
Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.