https://crimea.ria.ru/20220728/v-khersone-i-zaporozhe-sozdany-vremennye-upravleniya-mvd-rossii-1123989360.html

В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России

В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России

На территории Херсонской и Запорожской областей появились временные управления МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T18:52

2022-07-28T18:52

2022-07-28T19:12

херсонская область

запорожская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новая жизнь на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На территории Херсонской и Запорожской областей появились временные управления МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.Сейчас территориальные органы на стадии формирования. Сотрудники временных подразделений уже патрулируют улицы, обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственную работу, участвуют в формировании отделов внутренних дел.Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану >>"Организована постоянная выдача населению российских паспортов. Ведется борьба с проявлениями экстремизма", – добавили в министерстве.Кроме того, силами командированного личного состава развернуты пункты временной дислокации российских полицейских. Обеспечены устойчивая связь, работа дежурной части, контрольно-пропускной режим, подготовлен автотранспорт для патрулирования.Ранее сообщалось, что власти Херсонской области планируют выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Чего ждут и о чем переживают жители Херсонщины: репортаж с границы >>

https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhan-21-posobnik-vsu-1123976036.html

херсонская область

запорожская область

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2022

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херсонская область, запорожская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)