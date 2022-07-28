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В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия
В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия
Власти Херсонской области будут выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов. Соответствующий указ подписал глава... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T12:14
2022-07-28T12:14
херсонская область
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области будут выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.Кроме того, за артснаряды, мины, взрывные устройства (за исключением оставшихся со времен Великой Отечественной войны) положено по 2 тысячи, за 100 граммов взрывчатых веществ и средства взрывания (детонаторы, шнуры и пр.) - по 500 рублей, за патроны - по 20 рублей за штуку."За сообщение о месте обнаружения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны награда составит 500 рублей. За оружие в неисправном состоянии будет выплачиваться половина награды для аналогичного исправного оружия", - добавил Сальдо.И напомнил, что добровольно сдавшие оружие лица от уголовной ответственности освобождаются."Для получения вознаграждения гражданам нужно подать в ГУ МВД по Херсонской области заявление и копию документа, удостоверяющего личность. Деньги будут перечислена на личный счет в одном из банков на территории Херсонской области в течение 30 дней", - заключил глава ВГА.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html
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херсонская область, общество, специальная военная операция рф на украине
В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия

Глава Херсонской ВГА заявил, что за добровольную сдачу оружия будут платить деньги

12:14 28.07.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСхрон с оружием ВСУ в Херсонской области
Схрон с оружием ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области будут выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
Документом установлен размер компенсации. Так, за боевое огнестрельное оружие независимо от типа граждане получат по 10 тысяч рублей, за нарезное гражданское оружие - по 8 тысяч, за гладкоствольное охотничье - по 6 тысяч, за самодельное - по 3 тысячи, газовое и средства ограниченного поражения - по 2 тысячи.
Кроме того, за артснаряды, мины, взрывные устройства (за исключением оставшихся со времен Великой Отечественной войны) положено по 2 тысячи, за 100 граммов взрывчатых веществ и средства взрывания (детонаторы, шнуры и пр.) - по 500 рублей, за патроны - по 20 рублей за штуку.
"За сообщение о месте обнаружения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны награда составит 500 рублей. За оружие в неисправном состоянии будет выплачиваться половина награды для аналогичного исправного оружия", - добавил Сальдо.
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
09:17
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
И напомнил, что добровольно сдавшие оружие лица от уголовной ответственности освобождаются.
"Для получения вознаграждения гражданам нужно подать в ГУ МВД по Херсонской области заявление и копию документа, удостоверяющего личность. Деньги будут перечислена на личный счет в одном из банков на территории Херсонской области в течение 30 дней", - заключил глава ВГА.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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