https://crimea.ria.ru/20220728/v-khersonskoy-oblasti-budut-platit-nagradu-za-sdachu-oruzhiya-1123982211.html

В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия

В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В Херсонской области будут платить награду за сдачу оружия

Власти Херсонской области будут выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов. Соответствующий указ подписал глава... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T12:14

2022-07-28T12:14

2022-07-28T12:14

херсонская область

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области будут выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.Кроме того, за артснаряды, мины, взрывные устройства (за исключением оставшихся со времен Великой Отечественной войны) положено по 2 тысячи, за 100 граммов взрывчатых веществ и средства взрывания (детонаторы, шнуры и пр.) - по 500 рублей, за патроны - по 20 рублей за штуку."За сообщение о месте обнаружения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны награда составит 500 рублей. За оружие в неисправном состоянии будет выплачиваться половина награды для аналогичного исправного оружия", - добавил Сальдо.И напомнил, что добровольно сдавшие оружие лица от уголовной ответственности освобождаются."Для получения вознаграждения гражданам нужно подать в ГУ МВД по Херсонской области заявление и копию документа, удостоверяющего личность. Деньги будут перечислена на личный счет в одном из банков на территории Херсонской области в течение 30 дней", - заключил глава ВГА.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, специальная военная операция рф на украине