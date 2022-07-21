https://crimea.ria.ru/20220721/v-khersone-vyyavili-odnu-iz-samykh-krupnykh-grupp-diversantov--1123922263.html

В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов

В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов - РИА Новости Крым, 21.07.2022

В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов

В Херсоне российские силовики задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп на территории области, которую курировали сотрудники Службы... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T19:11

2022-07-21T19:11

2022-07-21T19:13

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

происшествия

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Херсоне российские силовики задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп на территории области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы. Ее участники готовились к подрыву железной дороги. Об этом со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств пишет РИА Новости.Российские силовики в течение двух недель обнаружили в Херсоне несколько схронов с гранатометами, автоматами, пулеметом и двумя ПЗРК "Игла", а также перевалочный пункт украинских диверсионных групп. Кроме того, выявлены как минимум две огневые позиции, предназначенные для обстрелов участков трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220718/v-khersone-obnaruzhili-ognevuyu-tochku-ukrainskikh-diversantov-1123875201.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, сбу (служба безопасности украины)