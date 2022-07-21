https://crimea.ria.ru/20220721/v-khersone-vyyavili-odnu-iz-samykh-krupnykh-grupp-diversantov--1123922263.html
В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов
В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов - РИА Новости Крым, 21.07.2022
В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов
В Херсоне российские силовики задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп на территории области, которую курировали сотрудники Службы... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T19:11
2022-07-21T19:11
2022-07-21T19:13
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Херсоне российские силовики задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп на территории области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы. Ее участники готовились к подрыву железной дороги. Об этом со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств пишет РИА Новости.Российские силовики в течение двух недель обнаружили в Херсоне несколько схронов с гранатометами, автоматами, пулеметом и двумя ПЗРК "Игла", а также перевалочный пункт украинских диверсионных групп. Кроме того, выявлены как минимум две огневые позиции, предназначенные для обстрелов участков трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220718/v-khersone-obnaruzhili-ognevuyu-tochku-ukrainskikh-diversantov-1123875201.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, сбу (служба безопасности украины)
В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов
В Херсоне выявили крупную группу диверсантов, которая планировала взорвать железную дорогу
19:11 21.07.2022 (обновлено: 19:13 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Херсоне российские силовики задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп на территории области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы. Ее участники готовились к подрыву железной дороги. Об этом со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств пишет РИА Новости.
"Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области. В результате слаженной работы силовых ведомств установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы. При осуществлении адресных мероприятий изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие", - сказал собеседник агентства.
Российские силовики в течение двух недель обнаружили в Херсоне несколько схронов с гранатометами, автоматами, пулеметом и двумя ПЗРК "Игла", а также перевалочный пункт украинских диверсионных групп. Кроме того, выявлены как минимум две огневые позиции, предназначенные для обстрелов участков трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.