https://crimea.ria.ru/20220720/glava-vga-melitopolskogo-rayona-o-pokushenii-pomoschi-ot-kryma-i-turistakh-1123906737.html

Глава ВГА Мелитопольского района: о покушении, помощи от Крыма и туристах

Глава ВГА Мелитопольского района: о покушении, помощи от Крыма и туристах - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Глава ВГА Мелитопольского района: о покушении, помощи от Крыма и туристах

Глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута едва не стал жертвой нападения украинских диверсантов. Покушение, к счастью,... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T18:02

2022-07-20T18:02

2022-07-20T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута едва не стал жертвой нападения украинских диверсантов. Покушение, к счастью, оказалось неудачным – глава района не пострадал и продолжает трудиться, несмотря на постоянные угрозы с украинской стороны. В эксклюзивном интервью корреспондентам РИА Новости Крым Сигута рассказал, как налаживается мирная жизнь в регионе, чем Мелитопольскому району помогает Крым и как попытка покушения отразилась на его жизни и работе."Ожидание опасности – норма жизни"– Прошла неделя после покушения на вашу жизнь. Что изменилось с тех пор? Этот случай как-то повлиял на ваши взгляды?– Никак не повлиял. Скорее, я еще больше утвердился в своих взглядах. Мое решение работать в военно-гражданской администрации района было не импульсивным, а вполне обдуманным и тщательно взвешенным. Я хорошо осознавал риск, тем более что угрозы стали поступать незамедлительно. Семью я сразу вывез из города, поэтому для меня жизнь никак не поменялась. Я постоянно нахожусь в состоянии ожидания опасности. Это стало уже нормой жизни и на это просто не обращаешь внимания.– А сейчас вам поступают угрозы?– Знаете, после покушения как-то прекратилось. Хотя нет, было одно сообщение в соцсетях. Но я такого рода послания игнорирую. Что мне сказать их авторам? Там такие эпитеты применяются, что мне даже не хочется это комментировать."Люди все равно едут отдыхать"– Давайте поговорим об экономике. Как проходит уборочная кампания?– На сегодняшний день убрано более 30% площадей, собрано около 300 тысяч тонн зерна. Ожидаем урожай порядка 1,5 миллиона тонн. Помимо зерновых, есть посевы рапса, масличных культур. Но рапса в этом году посеяли мало, в основном засеяли подсолнечником, его будут убирать в сентябре-октябре, поэтому сейчас пока рано давать какие-то прогнозы. В этом году хороший урожай черешни. Мы наладили связи с покупателями с материковой России, отправляли машины в Москву, Питер. Заложили хорошую основу по поставкам на следующий год.– За счет чего живет экономика района, помимо сельского хозяйства?– Серьезную долю экономики района занимает курортный сектор. В силу обстоятельств он в этом году не будет активно работать. Но все равно люди едут отдыхать, едут из Донбасса, из освобожденных территорий. Цены на отдых в этом году лояльные, люди относятся с пониманием. В большой степени отрасль ждет сезона следующего года.– Как оцениваете состояние жилищно-коммунальной сферы? Успеете подготовиться к отопительному сезону?– К сожалению, в государстве Украина позиция по коммунальной собственности была бесхозяйственная – практически все объекты отдали в частные руки. Частники делали все ради своей прибыли, но не инвестировали в развитие. Сейчас мы занимаемся организацией сети коммунальных предприятий, которыми централизованно будет управлять Мелитопольский район. Сети сегодня сильно изношены, это касается и тепловых сетей, и водоснабжения, и канализации. По ЖКХ работаем сейчас с нашими шефами из Севастополя, которые нам обещают помочь с техникой. Думаю, к началу отопительного сезона мы подойдем подготовленными.– В каком состоянии сегодня сеть медицинских учреждений?– Создан областной департамент здравоохранения, на финише формирование медицинской сети по всему району. Все учреждения перешли под управление департамента. Получили медикаменты в качестве гуманитарной помощи, а также сразу же наладили работу скорой помощи. Сейчас бригады выезжают на любой вызов. Техники, к сожалению, не хватает, она и при Украине была неспециализированная. Нам обещали, что в ближайшее время полностью обеспечат всей необходимой техникой для медперсонала.– Удалось ли наладить социальное обеспечение, выплату пенсий?– Мы выплачиваем единоразовую материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, предусмотренную указом президента России. На сегодняшний день раздали порядка 70% от оцененных объемов. Также сумели собрать коллектив соцзащиты, у которого есть свои списки социально незащищенных слоев населения. Сейчас заканчиваем верстать программу, которая нам позволит состыковать эти списки и понять, где у нас какие пробелы. Следующий этап – чтобы заработал в полном объеме Пенсионный фонд. Для этого вводим специалистов у нас в отделах при администрации."Самый волнующий вопрос – останется ли здесь Россия"– Какие настроения сейчас у обычных людей? Они как-то изменились за эти месяцы?– Я регулярно встречаюсь с людьми, они говорят, что их волнует. Самый главный вопрос: останется ли здесь Россия, не уйдет ли она? Высказываний такого рода, мол, "хотим, чтобы Россия ушла", я не слышал. Люди понимают, что Украина ведет агрессивную политику по отношению к ним, ее же гражданам, запугивает их, угрожает. Люди уже просто устают от этого страха. А мы, наоборот, побеждаем добротой. Это наш девиз, с которым мы идем к людям. Они сравнивают, где какое отношение с ним, и делают соответствующие выводы.– И какие самые главные плюсы они видят в России?– Прежде всего, социальную ориентированность. То, что в России давно воспринимается как само собой разумеющееся, для нас – большое достижение. Я общаюсь с мэрами городов в том же Крыму и вижу, как они работают. Преимущественно это молодые люди, которые не сидят на месте. Это современные мэры. Мне нравится такой подход. Я объехал весь Крым, посмотрел, как он обустроился за восемь лет. Одна только сеть дорог чего стоит! Это привычные вещи, к которым привыкли россияне, они даже не замечают, что это у них есть: вода газ, тепло в доме. А здесь является каким-то достижением. У нас, например, много учреждений зимой замерзало, потому что просто было не на что их отапливать. У Украины не было бюджетных денег для обеспечения, казалось бы, простых элементарных вещей.– Как еще вам помогает Крым? Не только лишь своим примером в плане развития?– У нас складываются экономические связи. Очень быстро была решена проблема увеличения пропускной способности пунктов пропуска на границе. Также в Крыму были организованы места для наших сельхозтоваропроизводителей. Я также встречался с мэром Симферополя с просьбой о реализации молочной продукции, нам пообещали помочь, и на этой неделе мы этот вопрос закроем.

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https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

мелитополь, запорожская область, общество, политика