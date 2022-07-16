https://crimea.ria.ru/20220716/zaporozhskaya-oblast-nachala-postavlyat-zerno-na-blizhniy-vostok--vlasti-1123861963.html

Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти

Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти

Запорожская область на сегодняшний день осуществляет поставки своего зерна на Ближний Восток, в основном в Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T03:05

2022-07-16T03:05

2022-07-16T03:05

запорожская область

евгений балицкий

экономика

сельское хозяйство

российская федерация (россия, рф)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Запорожская область на сегодняшний день осуществляет поставки своего зерна на Ближний Восток, в основном в Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. "Зерно вывозится транзитом через Россию на Ближний Восток. Основные рынки сбыта наших фермеров – это Турция, Египет, Саудовская Аравия. Фермеры получают деньги, что очень важно для нашего сельского хозяйства, потому что цикл не должен прерываться", – сказал он. В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей >>По словам Балицкого, поставки осуществляются в основном автомобильным транспортом транзитом через Крым, а также по железной дороге. Кроме того, отметил Балицкий, для вывоза зерна можно использовать мощности порта в Бердянске, но политические обстоятельства пока не дают этого сделать. "Примерно 100 тысяч тонн может вывозиться через порт, но на сегодняшний день мы загрузили только один корабль, который пока не выгрузился в Турции, в основном из-за политических проблем. У нас на рейде стоят четыре крупных корабля, которые готовы к загрузке, но мы пока не можем их загрузить, потому что у трейдеров нет ясности, смогут ли они их разгрузить", – пояснил он.

https://crimea.ria.ru/20220607/iz-zaporozhskoy-oblasti-v-krym-otpravlena-pervaya-partiya-zerna-1123474693.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

крым

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2022

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, евгений балицкий, экономика, сельское хозяйство, российская федерация (россия, рф), крым