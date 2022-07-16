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Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти
Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти
Запорожская область на сегодняшний день осуществляет поставки своего зерна на Ближний Восток, в основном в Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T03:05
2022-07-16T03:05
2022-07-16T03:05
запорожская область
евгений балицкий
экономика
сельское хозяйство
российская федерация (россия, рф)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Запорожская область на сегодняшний день осуществляет поставки своего зерна на Ближний Восток, в основном в Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. "Зерно вывозится транзитом через Россию на Ближний Восток. Основные рынки сбыта наших фермеров – это Турция, Египет, Саудовская Аравия. Фермеры получают деньги, что очень важно для нашего сельского хозяйства, потому что цикл не должен прерываться", – сказал он. В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей >>По словам Балицкого, поставки осуществляются в основном автомобильным транспортом транзитом через Крым, а также по железной дороге. Кроме того, отметил Балицкий, для вывоза зерна можно использовать мощности порта в Бердянске, но политические обстоятельства пока не дают этого сделать. "Примерно 100 тысяч тонн может вывозиться через порт, но на сегодняшний день мы загрузили только один корабль, который пока не выгрузился в Турции, в основном из-за политических проблем. У нас на рейде стоят четыре крупных корабля, которые готовы к загрузке, но мы пока не можем их загрузить, потому что у трейдеров нет ясности, смогут ли они их разгрузить", – пояснил он.
https://crimea.ria.ru/20220607/iz-zaporozhskoy-oblasti-v-krym-otpravlena-pervaya-partiya-zerna-1123474693.html
запорожская область
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Сергей Георгиев
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Георгиев
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запорожская область, евгений балицкий, экономика, сельское хозяйство, российская федерация (россия, рф), крым
Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти
Балицкий: Запорожская область поставляет зерно в Турцию, Египет и Саудовскую Аравию
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров.
Запорожская область на сегодняшний день осуществляет поставки своего зерна на Ближний Восток, в основном в Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Зерно вывозится транзитом через Россию на Ближний Восток. Основные рынки сбыта наших фермеров – это Турция, Египет, Саудовская Аравия. Фермеры получают деньги, что очень важно для нашего сельского хозяйства, потому что цикл не должен прерываться", – сказал он.
По словам Балицкого, поставки осуществляются в основном автомобильным транспортом транзитом через Крым, а также по железной дороге.
"Примерно 100 тысяч тонн в месяц вывозится автомобильным транспортом через Чонгар и Каланчак, в основном оно идет на Египет и Турцию. Также создана государственная Мелитопольская железная дорога. Более 100 вагонов с зерном уже отправлено. На самом деле контрактов у нас на 150 тысяч тонн только по железной дороге, но пока она не в полном объеме работает", – уточнил глава ВГА Запорожской области.
Кроме того, отметил Балицкий, для вывоза зерна можно использовать мощности порта в Бердянске, но политические обстоятельства пока не дают этого сделать.
"Примерно 100 тысяч тонн может вывозиться через порт, но на сегодняшний день мы загрузили только один корабль, который пока не выгрузился в Турции, в основном из-за политических проблем. У нас на рейде стоят четыре крупных корабля, которые готовы к загрузке, но мы пока не можем их загрузить, потому что у трейдеров нет ясности, смогут ли они их разгрузить", – пояснил он.