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В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей

В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей

Аграрии Херсонской области соберут на 200 тысяч тонн меньше зерна из-за заминированных полей и опасности подрыва, планируемая цифра – не более 1,3 миллиона... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T15:01

2022-07-13T15:01

2022-07-13T15:01

херсонская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Аграрии Херсонской области соберут на 200 тысяч тонн меньше зерна из-за заминированных полей и опасности подрыва, планируемая цифра – не более 1,3 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на главу администрации региона Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.Ранее в ВГА сообщили, что вертолеты ВСУ поджигают поля с пшеницей возле Херсонской области.Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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херсонская область

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херсонская область, экономика