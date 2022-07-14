https://crimea.ria.ru/20220714/sevastopol-vzyal-shefstvo-nad-melitopolem-1123843521.html

Севастополь взял шефство над Мелитополем

Севастополь взял шефство над Мелитополем - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Севастополь взял шефство над Мелитополем

Город Севастополь взял шефство над Мелитополем – временным областным центром Запорожской области, остальные освобожденные районы также закреплены за другими... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T14:59

2022-07-14T14:59

2022-07-14T14:59

запорожская область

мелитополь

севастополь

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Город Севастополь взял шефство над Мелитополем – временным областным центром Запорожской области, остальные освобожденные районы также закреплены за другими субъектами РФ, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.Такая практика ранее была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.Ранее Севастополь взял шефство над Старобельским районом ЛНР. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, первоочередная задача Севастополя в данном случае – помочь наладить мирную жизнь и восстановить экономику.

https://crimea.ria.ru/20220714/vlasti-zaporozhya-nazvali-srok-provedeniya-referenduma-o-vkhozhdenii-v-rf-1123843399.html

запорожская область

мелитополь

севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитополь, севастополь, крым, общество