https://crimea.ria.ru/20220714/sevastopol-vzyal-shefstvo-nad-melitopolem-1123843521.html
Севастополь взял шефство над Мелитополем
Севастополь взял шефство над Мелитополем - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Севастополь взял шефство над Мелитополем
Город Севастополь взял шефство над Мелитополем – временным областным центром Запорожской области, остальные освобожденные районы также закреплены за другими... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T14:59
2022-07-14T14:59
2022-07-14T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Город Севастополь взял шефство над Мелитополем – временным областным центром Запорожской области, остальные освобожденные районы также закреплены за другими субъектами РФ, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.Такая практика ранее была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.Ранее Севастополь взял шефство над Старобельским районом ЛНР. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, первоочередная задача Севастополя в данном случае – помочь наладить мирную жизнь и восстановить экономику.
https://crimea.ria.ru/20220714/vlasti-zaporozhya-nazvali-srok-provedeniya-referenduma-o-vkhozhdenii-v-rf-1123843399.html
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запорожская область, мелитополь, севастополь, крым, общество
Севастополь взял шефство над Мелитополем
Глава Запорожской ВГА Балицкий: Севастополь взял шефство над Мелитополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Город Севастополь взял шефство над Мелитополем – временным областным центром Запорожской области, остальные освобожденные районы также закреплены за другими субъектами РФ, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
"У нас в город приехала группа шефов, по всей области будет распространена практика шефов. За городом Мелитополем закреплен Севастополь, за районами закреплены Тверь, Новгородская область, Белгородская, другие, которые помогают отдельно взятым районам решать проблемы с дорогами, подготовкой к 1 сентября", - сказал он.
Такая практика ранее была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.
Ранее Севастополь взял шефство над Старобельским районом ЛНР. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, первоочередная задача Севастополя в данном случае – помочь наладить мирную жизнь и восстановить экономику.