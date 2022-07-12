https://crimea.ria.ru/20220712/propusknaya-sposobnost-punktov-propuska-v-krym-vyrosla-pochti-vdvoe-1123816957.html

Пропускная способность пунктов пропуска в Крым выросла почти вдвое

Пропускная способность пунктов пропуска в Крым выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Пропускная способность пунктов пропуска в Крым выросла почти вдвое

В Крыму увеличилась пропускная способность автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T11:16

2022-07-12T11:16

2022-07-12T11:16

крым

крымская таможня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму увеличилась пропускная способность автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни."Во всех автомобильных пунктах пропуска в Крыму по направлению въезда в Россию добавили по четыре полосы движения. Это позволило существенно увеличить пропускную способность в пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", - говорится в сообщении.Если в конце мая этого года через эти таможенные посты перемещалось в среднем 2 тысячи грузовых и легковых автомобилей в сутки, то уже в начале июля пассажиропоток на этом участке российско-украинской границы увеличился почти вдвое.Для ускорения движения машин через границу в каждом пункте пропуска максимально задействуются все имеющиеся полосы движения.Ежесуточно через мобильные инспекционно-досмотровые комплексы проходят порядка 100 авто. Наибольший трафик зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой" – более 1,5 тысяч транспортных средств в сутки.

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крым

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крым, крымская таможня