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Пропускная способность пунктов пропуска в Крым выросла почти вдвое
Пропускная способность пунктов пропуска в Крым выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Пропускная способность пунктов пропуска в Крым выросла почти вдвое
В Крыму увеличилась пропускная способность автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T11:16
2022-07-12T11:16
2022-07-12T11:16
крым
крымская таможня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму увеличилась пропускная способность автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни."Во всех автомобильных пунктах пропуска в Крыму по направлению въезда в Россию добавили по четыре полосы движения. Это позволило существенно увеличить пропускную способность в пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", - говорится в сообщении.Если в конце мая этого года через эти таможенные посты перемещалось в среднем 2 тысячи грузовых и легковых автомобилей в сутки, то уже в начале июля пассажиропоток на этом участке российско-украинской границы увеличился почти вдвое.Для ускорения движения машин через границу в каждом пункте пропуска максимально задействуются все имеющиеся полосы движения.Ежесуточно через мобильные инспекционно-досмотровые комплексы проходят порядка 100 авто. Наибольший трафик зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой" – более 1,5 тысяч транспортных средств в сутки.
/20220705/bolee-500-tysyach-chelovek-peresekli-granitsu-s-krymom-s-marta-1123748681.html
/20220704/kogda-v-rossii-snimut-vse-koronavirusnye-ogranicheniya-na-granitse-1123737201.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымская таможня
Пропускная способность пунктов пропуска в Крым выросла почти вдвое
Крымская таможня: пропускная способность КПП на границе с Украиной выросла почти вдвое
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму увеличилась пропускная способность автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.
"Во всех автомобильных пунктах пропуска в Крыму по направлению въезда в Россию добавили по четыре полосы движения. Это позволило существенно увеличить пропускную способность в пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", - говорится в сообщении.
Если в конце мая этого года через эти таможенные посты перемещалось в среднем 2 тысячи грузовых и легковых автомобилей в сутки, то уже в начале июля пассажиропоток на этом участке российско-украинской границы увеличился почти вдвое.
Для ускорения движения машин через границу в каждом пункте пропуска максимально задействуются все имеющиеся полосы движения.
"На текущий момент в МАПП "Джанкой" их функционируют 14, в "Армянске" – 12, в "Перекопе" – 10. Состав оперативно-дежурных смен таможни увеличен на 30%. В целях оптимизации прохождения контрольных мероприятий отдельно выделены полосы для движения грузовых и легковых транспортных средств", - добавили в таможне.
Ежесуточно через мобильные инспекционно-досмотровые комплексы проходят порядка 100 авто. Наибольший трафик зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой" – более 1,5 тысяч транспортных средств в сутки.